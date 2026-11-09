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Выпуск газеты №206/П

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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №206/П«Ъ» Газета
Южный Урал

В центре Челябинска произошло смертельное ДТП

В Челябинске на проспекте Ленина, 57 (парковка), 26-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Гранта», сбил забор с бетонным основанием. Продолжив движение на огромной скорости, транспотное средство врезалось в фасад здания областного министерства финансов, сообщает управление Госавтоинспекции по региону.
Водитель был госпитилизирован, но скончался в течение часа в больнице. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Евгений Рыженьков