В центре Челябинска произошло смертельное ДТП
В Челябинске на проспекте Ленина, 57 (парковка), 26-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Гранта», сбил забор с бетонным основанием. Продолжив движение на огромной скорости, транспотное средство врезалось в фасад здания областного министерства финансов, сообщает управление Госавтоинспекции по региону.
Водитель был госпитилизирован, но скончался в течение часа в больнице. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.