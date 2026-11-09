Барнаульца осудили на 20 лет за нападение на силовиков и захват заложника
Апелляционный военный суд оставил приговор в отношении жителя Барнаула по делу о захвате заложника (ч. 2 ст. 206 УК РФ) и нападении на сотрудников правоохранительных органов (ст. 317). Подсудимому назначили 20 лет лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, оставшейся части наказания — в колонии особого режима, сообщила прокуратура Алтайского края.
По версии следствия, фигурант дела с октября 2024 года находился в федеральном розыске, поскольку не явился в исправительный центр для отбытия наказания в виде принудительных работ. В декабре того же года сотрудники регионального управления ФСИН установили его местонахождение. Как выяснилось, подозреваемый скрывался в землянке в лесу около поселка Борзовая Заимка в районе Барнаула.
При попытке задержания злоумышленник взял в заложники свою жену и приставил ствол охотничьего ружья к ее голове. Затем он выстрелил в сотрудников полиции и ФСИН, двое из которых получили ранения.