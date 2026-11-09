Барнаульца осудили на 20 лет за нападение на силовиков и захват заложника

По версии следствия, фигурант дела с октября 2024 года находился в федеральном розыске, поскольку не явился в исправительный центр для отбытия наказания в виде принудительных работ. В декабре того же года сотрудники регионального управления ФСИН установили его местонахождение. Как выяснилось, подозреваемый скрывался в землянке в лесу около поселка Борзовая Заимка в районе Барнаула.