В карьерах Выборгского района пять дней будут проводить массовые взрывы
В карьерах Каменногорского поселения Выборгского района Ленинградской области с 9 по 13 ноября будут проводить плановые массовые взрывы. Об этом сообщили в администрации Выборгского муниципального района.
Взрывные работы будут проходить ежедневно с 10:00 до 17:00. На время их проведения запрещены проезд и нахождение на территории промышленных площадок, а также в радиусе опасной зоны — 700 м.
Каменногорский горнопромышленный узел относится к крупнейшим в Выборгском районе по запасам и объему добычи строительного камня. В северной части Карельского перешейка, в районе Каменногорска, гранит добывают открытым способом. Массовые взрывы здесь проводятся регулярно.