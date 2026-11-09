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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №206/П«Ъ» Газета
Сибирь

В Томской области медведь напал на местного жителя

Медведь напал на жителя Томского района Томской области. Мужчину доставили в медучреждение в состоянии средней степени тяжести, сообщил ТАСС.

Влад Некрасов / Коммерсантъ

В этом году от нападения хищников в регионе погибли пять человек. С конца сентября на территории Томской области действует режим повышенной готовности из-за участившихся случаев выхода медведей к людям.
Как писал «Ъ», накануне в Свердловском районе Красноярска был ликвидирован агрессивный медведь, который вышел к людям.
Александра Стрелкова