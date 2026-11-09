У экс-главы минпрома Ставрополья арестовали имущество на 19 млн рублей
У бывшего министра промышленности Ставропольского края Ивана Ковалева арестовали имущество на 19 млн рублей. Информация подтверждается материалами системы «ГАС Правосудие».
Под арест попали жилые помещения: одно площадью 193 кв. м с кадастровой стоимостью 11,3 млн рублей и второе площадью 46,2 кв. м стоимостью почти 3 млн рублей. Кроме того, арестованы несколько нежилых объектов площадью от 4,3 до 47 кв. м — самый дорогой из них оценен в 1,8 млн рублей. В перечне также значится автомобиль «Toyota Land Cruiser 200» 2012 года выпуска ценой 1,8 млн рублей.
Экс-чиновник проходит по коррупционному делу. По версии следствия, Ковалёв в нарушение закона передал фирме «Олимпия» в аренду без торгов объекты недвижимости в Сочи — кемпинг, принадлежавший Невинномысскому химико-технологическому колледжу. Арендатор, знакомый бывшего министра, получил объекты примерно вдвое ниже рыночной стоимости и платил за пользование значительно меньше. Позднее на переданной территории построили четырехзвездочный отель, услугами которого Ковалев и его семья пользовались бесплатно.
В эпизодах дела фигурирует и покупка оборудования на десятки миллионов рублей в Калмыкии — смонтировать его не удалось, так как чиновники не оформили разрешение на использование радиочастот.