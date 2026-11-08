«Ростов» лишил «Зенит» единоличного лидерства в РПЛ
Очередной тур чемпионата России по футболу лишил единоличного лидерства в турнире «Зенит». Он на своем поле дважды вел в матче с «Ростовом» и дважды позволял сопернику отыгрываться. После ничьей — 2:2 — вровень с ним на верхушке таблицы очутилось московское «Динамо».
Для чемпионов России их матч с «Ростовом» долго проходил в каком-то исключительно благостном ключе. Ростовчане не выглядели командой, которая хочет этой игрой что-то необычное о себе рассказать. Были осторожными, даже, строго говоря, робкими. А «Зенит», никуда не торопясь, нашел возможность счет открыть. На руку ему сыграл стандарт. Максим Глушенков навесил на ближнюю штангу, и плечистые ростовские защитники вроде бы были готовы встретить любого, кто в этот участок метнется. Но Дуглас Сантос, вообще-то прежде не замеченный в большой любви именно к силовым единоборствам, как-то легко всех, кто очутился на его пути, раздвинул, чтобы пробить головой.
В конце концов и «Ростов», видимо решив, что робеть, пропустив, глупо, добавил в наглости. Ближе к перерыву на зенитовской половине уже иногда разворачивались события, вынуждавшие трибуны поволноваться. А в начале второго тайма произошло событие, вынудившее их всерьез загрустить. Ростовский форвард Олакунле Оласегун мягко принял на фланге с виду не такой уж удобный заброс, затем накрутил мешавшего ему Густаву Мантуана и хитро пробил из-под него. Петербургский голкипер Богдан Москвичев мяч отбил, но расположившийся перед ним защитник Кевин Андраде так неуклюже старался с ним совладать, что из его потуг родился автогол.