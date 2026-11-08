«Ростов» лишил «Зенит» единоличного лидерства в РПЛ

Для чемпионов России их матч с «Ростовом» долго проходил в каком-то исключительно благостном ключе. Ростовчане не выглядели командой, которая хочет этой игрой что-то необычное о себе рассказать. Были осторожными, даже, строго говоря, робкими. А «Зенит», никуда не торопясь, нашел возможность счет открыть. На руку ему сыграл стандарт. Максим Глушенков навесил на ближнюю штангу, и плечистые ростовские защитники вроде бы были готовы встретить любого, кто в этот участок метнется. Но Дуглас Сантос, вообще-то прежде не замеченный в большой любви именно к силовым единоборствам, как-то легко всех, кто очутился на его пути, раздвинул, чтобы пробить головой.