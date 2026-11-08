В Анталье открылась 31-я Конференция ООН по изменению климата
В турецкой Анталье открылась 31-я Конференция сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31). Ключевые вопросы для обсуждения — проработка механизма «справедливого перехода» (помощи уязвимым группам населения в странах Глобального Юга из-за последствий от мер низкоуглеродного развития развитых стран) и обсуждение климатических финансов — кто и как должен платить за адаптацию стран к изменению климата.
Приоритеты российской делегации на конференции прежние — отстаивание принципа технологической нейтральности, противодействие торговым барьерам и отмена санкций для технологий, связанных с изменением климата.
В преддверии COP31 вышло несколько докладов, заявляющих о недостаточности мировых усилий по снижению выбросов. В отчете Программы ООН по окружающей среде (UNEP) утверждается, что даже при реализации всех заявленных странами климатических планов мир все равно будет двигаться по траектории повышения глобальной температуры на 2,6–2,8°С в течение столетия.
Чтобы ограничить это повышение и вернуться к цели Парижского соглашения (сдерживание повышения температуры не более чем на 1,5°C), странам необходимо сократить глобальные выбросы парниковых газов на 18% к 2030 году и на 45% — к 2035 году по сравнению с уровнем 2025 года. Действующие же национальные добровольные обязательства способны обеспечить сокращение к 2030 году лишь на 5–8%.