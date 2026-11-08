В Анталье открылась 31-я Конференция ООН по изменению климата

Чтобы ограничить это повышение и вернуться к цели Парижского соглашения (сдерживание повышения температуры не более чем на 1,5°C), странам необходимо сократить глобальные выбросы парниковых газов на 18% к 2030 году и на 45% — к 2035 году по сравнению с уровнем 2025 года. Действующие же национальные добровольные обязательства способны обеспечить сокращение к 2030 году лишь на 5–8%.