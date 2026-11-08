Под Переславлем водитель Mercedes погиб после столкновения с фурой

Авария произошла 8 ноября в 14:35 на 154-м км трассы М-8 «Холмогоры». По предварительным данным полиции, водитель грузовика Volvo с полуприцепом ехал из Ярославля в сторону Москвы. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями Mercedes и Jetour.