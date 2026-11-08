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Выпуск газеты №206«Ъ» Газета
Ярославль

Под Переславлем водитель Mercedes погиб после столкновения с фурой

В Переславском округе Ярославской области в ДТП с грузовиком и двумя легковыми автомобилями погиб водитель Mercedes, еще три человека получили травмы. Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области.
Авария произошла 8 ноября в 14:35 на 154-м км трассы М-8 «Холмогоры». По предварительным данным полиции, водитель грузовика Volvo с полуприцепом ехал из Ярославля в сторону Москвы. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями Mercedes и Jetour.
Помимо водителя Mercedes, в больницу с травмами доставили трех женщин — двух пассажирок Mercedes и пассажирку Jetour. Водитель Mercedes, мужчина 1956 года рождения, скончался в больнице. Обстоятельства ДТП устанавливает Госавтоинспекция.
Антон Голицын