«Ростов» и «Зенит» сыграли вничью в матче РПЛ
ФК «Ростов» на выезде сыграл вничью со «Зенитом» — 2:2 в матче 14-го тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе ростовского клуба.
Хозяева повели в счете на 15-й минуте — точный удар нанес Дуглас Сантос. После перерыва ростовчане сравняли счет: на 53-й минуте в свои ворота срезал защитник «Зенита» Кевин Андраде. Вскоре Луис Энрике вновь вывел петербуржцев вперед, но на 83-й минуте «Ростов» отыгрался во второй раз — отличился Иван Комаров. Таким образом, команда из Ростова увезла очко со стадиона лидера, дважды отыгравшись по ходу игры.
«Ростов» с 19 очками сохраняет шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит», набрав 31 очко, остался на первом месте, опережая московское «Динамо» по дополнительным показателям. Тройку лидеров замыкает «Спартак» с 29 очками.
В следующем туре ФК «Ростов» 20 ноября на своем поле примут «Крылья Советов».