«Ростов» и «Зенит» сыграли вничью в матче РПЛ

Хозяева повели в счете на 15-й минуте — точный удар нанес Дуглас Сантос. После перерыва ростовчане сравняли счет: на 53-й минуте в свои ворота срезал защитник «Зенита» Кевин Андраде. Вскоре Луис Энрике вновь вывел петербуржцев вперед, но на 83-й минуте «Ростов» отыгрался во второй раз — отличился Иван Комаров. Таким образом, команда из Ростова увезла очко со стадиона лидера, дважды отыгравшись по ходу игры.