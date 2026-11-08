Четырнадцатый тур
«Локомотив»—«Рубин» 0:1
Тесленко, 71
«Факел»—«Динамо» (М) 1:2
Якимов, 12 — Фомин, 3; Тюкавин, 90+1. Удаления: Тодорович, 72 (2 ж. к.) — Артур Гомес, 42 (2 ж. к.)
«Ахмат»—«Родина» 1:0
Цаке, 34
«Краснодар»—ЦСКА 4:2
Кордоба, 16, 82; Батчи, 40; Уткин, 74 — Кисляк, 35; Глебов, 90+1
«Крылья Советов»—«Оренбург» 2:0
Рахманович, 4; Мукаилов, 70. Удаления: Татаев, 51 (2 ж. к.); Паласиос (оба — «Оренбург»), 62 (2 ж. к.)
«Спартак»—«Акрон» 2:1
Тедич, 42 (автогол); Пруцев, 64 — Лончар, 58. Удаление: Максименко («Спартак»), 84
«Зенит»—«Ростов» 2:2
Дуглас Сантос, 15; Луис Энрике, 58 — Андраде, 53 (автогол); Комаров, 83.
Турнирная таблица
И В Н П М О
1. «Зенит» 14 10 1 3 32:15 31
2. «Динамо» (М) 14 10 1 3 23:13 31
3. «Спартак» 14 9 2 3 27:11 29
4. «Краснодар» 14 7 5 2 25:18 26
5. ЦСКА 14 7 5 2 23:16 26
6. «Ростов» 14 5 4 5 18:19 19
7. «Крылья Советов» 14 4 6 4 19:20 18
8. «Рубин» 14 4 6 4 14:18 18
9. «Балтика» 13 4 5 4 17:14 17
10. «Оренбург» 14 3 8 3 14:14 17
11. «Ахмат» 14 3 5 6 16:19 14
12. «Динамо» (Мх) 13 4 1 8 16:26 13
13. «Родина» 14 3 3 8 15:29 12
14. «Акрон» 14 2 6 6 17:25 12
15. «Локомотив» 14 2 5 7 16:21 11
16. «Факел» 14 1 3 10 9:23 6
Матч «Балтика»—«Динамо» (Мх) завершился после подписания номера в печать.