Цена на импортную медь в Китае выросла на 83,3%
Сокращение запасов и ремонты местных заводов подняли премии на импортную рафинированную медь в Китае до максимума. Это может благоприятно сказаться и на российских поставщиках, которые занимают 20% в китайском импорте. Но высвобождение накопленной в США рафинированной меди может снизить биржевые цены.
Как сказано в обзоре S&P Global, высокие импортные премии обычно свидетельствуют о большей готовности китайских покупателей приобретать импортный металл. Рост премии аналитики объясняют снижением биржевых запасов, сокращением производства на местных заводах из-за ремонтов и ремонтных работах на некоторых японских предприятиях по производству меди, что привело к ограниченной доступности метала на спот-рынке. Так, запасы меди на складах Шанхайской фьючерсной биржи (SHFE) за неделю к 30 октября снизились на 17,9%, до 44,61 тыс. тонн.
Россия — один из главных поставщиков медных катодов в Китай с долей 20%, отмечали в ЦЭП Газпромбанка. По данным Главного таможенного управления КНР, в январе—сентябре 2026 года экспорт рафинированных медных катодов из России в Китай вырос на 13% год к году, до 293,5 тыс. тонн, стоимость поставок увеличилась на 58%, до $3,9 млрд.