Цена на импортную медь в Китае выросла на 83,3%

Как сказано в обзоре S&P Global, высокие импортные премии обычно свидетельствуют о большей готовности китайских покупателей приобретать импортный металл. Рост премии аналитики объясняют снижением биржевых запасов, сокращением производства на местных заводах из-за ремонтов и ремонтных работах на некоторых японских предприятиях по производству меди, что привело к ограниченной доступности метала на спот-рынке. Так, запасы меди на складах Шанхайской фьючерсной биржи (SHFE) за неделю к 30 октября снизились на 17,9%, до 44,61 тыс. тонн.