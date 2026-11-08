Экспорт российского горячекатаного рулона в Турцию упал на 28%
Экспорт горячекатаного рулона (HRC) из России в Турцию по итогам января—сентября 2026 года сократился на 28% год к году, до 510,3 тыс. тонн, следует из данных Турецкого статистического института (TUIK), которые приводит SteelOrbis. В сентябре поставки из РФ сократились до 1 тыс. тонн, что в 112 раз меньше, чем годом ранее.
По итогам девяти месяцев Россия опустилась на третье место среди крупнейших экспортеров горячекатаного рулона в Турцию, уступив вторую строчку Малайзии, нарастившей отгрузки в шесть раз год к году, до 617,5 тыс. тонн. Китай сохранил первое место в рейтинге, несмотря на снижение поставок на 43,5%, до 639,9 тыс. тонн.
Помимо Малайзии резкий рост экспорта горячекатаного рулона в Турцию отмечается из Тайваня и Индии — в два раза, до 84,4 тыс. тонн, и с 5 тыс. тонн до 38,7 тыс. тонн соответственно. Существенно сократился импорт и из Египта — на 43,7%, до 194,3 тыс. тонн.