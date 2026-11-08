Экспорт российского горячекатаного рулона в Турцию упал на 28%

Экспорт горячекатаного рулона (HRC) из России в Турцию по итогам января—сентября 2026 года сократился на 28% год к году, до 510,3 тыс. тонн, следует из данных Турецкого статистического института (TUIK), которые приводит SteelOrbis. В сентябре поставки из РФ сократились до 1 тыс. тонн, что в 112 раз меньше, чем годом ранее.