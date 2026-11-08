Управляющий RWB Media оценил итоги объединения с Wildberries

— Мы прошли достаточно серьезный путь, стартовав с двух, по сути, разрозненных систем, существовавших параллельно и практически никак не пересекавшихся. Сейчас RWB Медиа уже стала экосистемой продвижения, которая закрывает основную часть запросов рекламодателей вне зависимости от их масштаба, целей и задач. На деле мы соединили офлайн- и онлайн-форматы, выстроив омниканальную среду, где доступны практически все возможности не просто для роста продаж, но и повышения узнаваемости, построения и укрепления брендов. Продолжаем развивать наш инструментарий и продуктовую линейку, модернизировать инвентарь и внедрять новые решения: это касается как онлайн-инвентаря на Wildberries, так и офлайн-составляющей экосистемы — рекламных поверхностей Russ.