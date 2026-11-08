Число кибератак участников финрынка выросло на 20% в третьем квартале
В третьем квартале 2026 года злоумышленники значительно чаще атаковали участников финансового рынка. Наибольшая часть атак пришлась на банки, в частности с перебоями работы онлайн-сервисов столкнулись клиенты Сбербанка, Альфа-банка, Т-Банка и ПСБ. Рост атак связан с еще большим удешевлением и упрощением их организации.
По оценкам системного интегратора «Информзащита», в третьем квартале этого года число атак на финсектор (банки, страховщики, биржи и др.) выросло на 20% относительно аналогичного периода 2025 года и достигло 4,2 тыс. Показатели июля—сентября на 10–12% превышают среднеквартальные значения первого полугодия 2026 года.
По данным «Солара», за девять месяцев 2026 года число критичных инцидентов выросло в 2,4 раза. Количество подтвержденных инцидентов показало рост на 38%, до 31,7 тыс. Наиболее привлекательная цель — это банки. Они обрабатывают большие объемы трансакций и клиентских данных, поясняет технический директор центра мониторинга и реагирования на кибератаки RED Security SOC Владимир Зуев.