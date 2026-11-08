Число кибератак участников финрынка выросло на 20% в третьем квартале

По данным «Солара», за девять месяцев 2026 года число критичных инцидентов выросло в 2,4 раза. Количество подтвержденных инцидентов показало рост на 38%, до 31,7 тыс. Наиболее привлекательная цель — это банки. Они обрабатывают большие объемы трансакций и клиентских данных, поясняет технический директор центра мониторинга и реагирования на кибератаки RED Security SOC Владимир Зуев.