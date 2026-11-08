Экспортная стоимость российской пшеницы упала на 7% за две с половиной недели

Снижение российских экспортных цен на пшеницу происходит вслед за мировыми. Согласно «Совэкону», продукция из Аргентины за минувшую неделю потеряла $17, до $233 за тонну. Пшеница из Австралии подешевела на $11, до $293 за тонну, из Франции — на $3, до $257 за тонну. Мировые цены на пшеницу резко выросли после ограничений судоходства в Азово-Черноморском бассейне, напоминает Дмитрий Рылько. Затем на рынке, по его словам, наблюдались скачки как реакция на заявления о возможном возобновлении транспортировки через Черное море.