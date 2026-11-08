Экспортная стоимость российской пшеницы упала на 7% за две с половиной недели
Российская пшеница с поставкой из портов Балтики за неделю подешевела на 1,5%, до $257 за тонну, за две недели падение составило 7%. Рынок находится в ожидании разблокировки судоходства в Черном море после переговоров России, Украины и США в Абу-Даби, добавляет охлаждения и хороший урожай пшеницы в Южном полушарии.
Экспортная стоимость российской пшеницы с поставкой из портов Балтики на неделе 2–8 ноября составила $257 за тонну, подсчитали в «Совэконе». За неделю значение сократилось на $4, или на 1,5%. Снижение цен аналитики фиксируют несколько недель: 12–17 октября стоимость достигала $275 за тонну. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько говорит, что сейчас пшеница из российских портов Балтики стоит $251 за тонну. С 20 октября значение сократилось на 7%. Снижение продолжается две с половиной недели, отмечает он.
Снижение российских экспортных цен на пшеницу происходит вслед за мировыми. Согласно «Совэкону», продукция из Аргентины за минувшую неделю потеряла $17, до $233 за тонну. Пшеница из Австралии подешевела на $11, до $293 за тонну, из Франции — на $3, до $257 за тонну. Мировые цены на пшеницу резко выросли после ограничений судоходства в Азово-Черноморском бассейне, напоминает Дмитрий Рылько. Затем на рынке, по его словам, наблюдались скачки как реакция на заявления о возможном возобновлении транспортировки через Черное море.