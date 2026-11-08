В Ростовской области за два дня отработали более 200 жалоб на отсутствие тепла

За сутки в чат-бот правительства Ростовской области поступило более 70 обращений по вопросу отопления. Основные жалобы по-прежнему приходят из Ростова-на-Дону и Таганрога, однако их количество сократилось вдвое — это говорит о том, что тепло начало поступать в дома, где его не было. Единичные обращения зафиксированы из Азова, Волгодонска, Гуково, Шахт, Батайска, Зверево, Новошахтинска, а также Неклиновского и Октябрьского районов. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.