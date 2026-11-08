В Ростовской области за два дня отработали более 200 жалоб на отсутствие тепла
За сутки в чат-бот правительства Ростовской области поступило более 70 обращений по вопросу отопления. Основные жалобы по-прежнему приходят из Ростова-на-Дону и Таганрога, однако их количество сократилось вдвое — это говорит о том, что тепло начало поступать в дома, где его не было. Единичные обращения зафиксированы из Азова, Волгодонска, Гуково, Шахт, Батайска, Зверево, Новошахтинска, а также Неклиновского и Октябрьского районов. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
За два дня отработано более 200 обращений, поступивших в чат-бот. Основные причины отсутствия тепла — аварии на сетях ресурсоснабжающих организаций и затянувшееся реагирование управляющих компаний. По ним проведут проверочные мероприятия качества предоставления коммунальных услуг.
В перечень УК с наибольшим числом жалоб из-за отсутствия отопления вошли: «Таврида» (Ростов-на-Дону, Таганрог), «УК 37 район» (Ростов-на-Дону), «Город будущего» (Шахты), Батайское УО «Доверие», ООО «Рента» (Азов), «Коммунальщик Дона» (Ростов-на-Дону), «Мегаполис» (Таганрог), ООО «Управдом Таганрога», ООО УК «Континент» (Таганрог).
Восстановление теплоснабжения завершено по адресу: пер. Доломановский, 70. В Октябрьском районе на ул. Шеболдаева, 4 и 6 специалисты АО «Теплокоммунэнерго» устранили дефекты в тепловой камере и подвальном помещении — задвижки в домах открыты, тепло подано. Работы продолжаются на ул. 11-я Линия (дома 5/4, 9/27) и ул. Закруткина, 30/23. Ориентировочный срок восстановления отопления — понедельник, 9 ноября. Бригада ООО «Ростовские тепловые сети» ремонтирует бесхозяйный тепловой ввод к дому по пер. Газетному, 57. Если заполнение системы после ремонта пройдет без протечек, отопление появится к утру понедельника.
В Таганроге запустили новую модульную котельную для микрорайона «Военный городок». Пуск тепла уже осуществлен в 20 из 30 домов: работает два котла, настраивается автоматика. Оставшиеся 10 домов подключат завтра утром по мере выхода системы на нормативные показатели.