Операторы связи сообщили о росте числа рекламодателей в СМС
Вложения рекламодателей в СМС-таргетирование от T2 за девять месяцев выросли на 74%, рассказали “Ъ” в компании. Там также сравнивают период до и после февраля 2026 года, когда у пользователей и рекламодателей начались проблемы с Telegram. По данным компании, с марта по октябрь 2026 года количество новых рекламодателей СМС-таргета росло на 47% быстрее, чем за август 2025-го — февраль 2026-го. В третьем квартале вложения микробизнеса в СМС-продвижение в среднем росли на 89% ежемесячно, а число новых клиентов T2 в этом направлении — на 19%, добавляют в компании.
Другие операторы «большой четверки» также видят рост СМС-продвижения, однако не все в таком объеме. Например, в МТС AdTech “Ъ” рассказали, что рост инвестиций рекламодателей в СМС составил 22% за три квартала год к году. В «Вымпелкоме» абсолютных значений не приводят, но также отмечают растущий интерес рекламодателей к продвижению с помощью таргетированных СМС. «Если раньше этот инструмент преимущественно использовали крупные компании, то за последний год заметно активизировался малый и средний бизнес. Доля таких рекламодателей в нашем клиентском портфеле существенно увеличилась»,— говорят в компании. Развитие сегмента там связывают не только с расширением круга рекламодателей, но и с растущим спросом на более точные, управляемые и измеримые рекламные коммуникации.
Как отмечают в «МегаФоне», общий объем СМС-рекламы сокращается, что снижает нагрузку на абонентов, но сегмент таргетированных рассылок, которые используются для привлечения новых клиентов, растет. «По нашим данным, объем такой рекламы за три квартала год к году прирос на 72,5%. Рекламодатели отказываются от массовых “холодных” рассылок и спама в пользу точечного контакта с релевантной аудиторией»,— рассказывают в компании.