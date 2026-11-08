Операторы связи сообщили о росте числа рекламодателей в СМС

Другие операторы «большой четверки» также видят рост СМС-продвижения, однако не все в таком объеме. Например, в МТС AdTech “Ъ” рассказали, что рост инвестиций рекламодателей в СМС составил 22% за три квартала год к году. В «Вымпелкоме» абсолютных значений не приводят, но также отмечают растущий интерес рекламодателей к продвижению с помощью таргетированных СМС. «Если раньше этот инструмент преимущественно использовали крупные компании, то за последний год заметно активизировался малый и средний бизнес. Доля таких рекламодателей в нашем клиентском портфеле существенно увеличилась»,— говорят в компании. Развитие сегмента там связывают не только с расширением круга рекламодателей, но и с растущим спросом на более точные, управляемые и измеримые рекламные коммуникации.