Наблюдатели отчитались о рекордно низком числе нарушений на выборах в Госдуму
Опыт сообщества наблюдателей за ходом выборов можно использовать и вне единых дней голосования. С такой идеей выступил на двухдневном Конгрессе независимых наблюдателей, завершившемся 8 ноября в Москве, исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Алексей Песков.
С приветственным письмом к конгрессу обратился первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, подчеркнувший, что наблюдатели внесли «большой вклад в обеспечение прозрачности и законности выборов». Его мнение разделили председатель Центризбиркома Элла Памфилова и омбудсмен Яна Лантратова, также направившие приветствия участникам форума. «Выборы (в Госдуму.— “Ъ”) стали для сообщества наблюдателей серьезным экзаменом, который был сдан на отлично»,— отметила госпожа Памфилова.
После выборов в Госдуму-2026 наблюдатели и эксперты размышляют о том, на чем же держится признание их итогов, рассказал сопредседатель Ассоциации юристов России Владимир Плигин. В этом смысле «центральная идея» наблюдения и связанных с ним процедур — это легитимность власти, наряду с которой значимыми являются понятия «легальности» (законности) и «популярности».
Гражданин может не голосовать за конкретного кандидата и не разделять его программу, но если он «доверяет выборному процессу» и «уверен в том, что кандидат избран в соответствии с процедурами», то «соглашается с его легитимностью», пояснил господин Плигин.