Алексей и Елена Блиновские подали кассационную жалобу в Верховный суд РФ
Как стало известно “Ъ”, Алексей Блиновский, после того как в отношении него было прекращено уголовное дело о пособничестве в уклонении от налогов собственной жене, блогеру Елене Блиновской, вместе с ней подал жалобу в Верховный суд РФ. Проходящий службу на СВО и получивший там ранение господин Блиновский считает незаконной конфискацию принадлежащего ему имущества, поскольку ему лично приговор так и не был вынесен. Автор «Марафона желаний» Блиновская настаивает на незаконности возбуждения самого дела.
Контракт с Минобороны, который Алексей Блиновский заключил в апреле 2024 года, сразу после предъявления супругам окончательного обвинения, будет действовать до завершения СВО. Когда Алексею Блиновскому предоставляется отпуск, он по возможности навещает свою супругу во владимирской колонии, где та отбывает наказание.
Несмотря на прекращение дела, Алексей Блиновский вместе с адвокатом 5 ноября обратился с кассационной жалобой в Верховный суд РФ. В тот же день свои жалобы подали Елена Блиновская и ее родители Олег и Нина Останины. Жалобы зарегистрировали под одним номером. Станет ли Верховный суд их рассматривать или откажет в этом, кассационная инстанция должна решить в течение месяца.