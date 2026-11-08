Алексей и Елена Блиновские подали кассационную жалобу в Верховный суд РФ

Как стало известно “Ъ”, Алексей Блиновский, после того как в отношении него было прекращено уголовное дело о пособничестве в уклонении от налогов собственной жене, блогеру Елене Блиновской, вместе с ней подал жалобу в Верховный суд РФ. Проходящий службу на СВО и получивший там ранение господин Блиновский считает незаконной конфискацию принадлежащего ему имущества, поскольку ему лично приговор так и не был вынесен. Автор «Марафона желаний» Блиновская настаивает на незаконности возбуждения самого дела.