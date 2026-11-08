Германия стала крупнейшим рынком для иностранных покупателей бизнеса в ЕС

Наиболее активными среди иностранных покупателей бизнеса оставались американские инвесторы: в первом полугодии 2026 года они объявили о 76 приобретениях немецких компаний. Одна из крупнейших сделок — договоренность фонда Bain Capital о приобретении 51% немецкого производителя судовых двигателей и энергетического оборудования Everllence у Volkswagen. Автоконцерн рассчитывает получить от этой продажи около €7,4 млрд.