Германия стала крупнейшим рынком для иностранных покупателей бизнеса в ЕС
В первом полугодии 2026 года Германия стала крупнейшим в Евросоюзе рынком для иностранных покупателей бизнеса, говорится в исследовании KPMG и Oxford Economics о сделках слияний и поглощений (M&A).
Согласно представленным данным, число сделок по приобретению немецких предприятий зарубежными инвесторами в первом полугодии составило 1321 против 1230 за аналогичный период 2025 года. Их общая сумма при этом выросла почти втрое — до $119,1 млрд.
Наиболее активными среди иностранных покупателей бизнеса оставались американские инвесторы: в первом полугодии 2026 года они объявили о 76 приобретениях немецких компаний. Одна из крупнейших сделок — договоренность фонда Bain Capital о приобретении 51% немецкого производителя судовых двигателей и энергетического оборудования Everllence у Volkswagen. Автоконцерн рассчитывает получить от этой продажи около €7,4 млрд.