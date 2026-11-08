Эксперты ОЭСР выявили зависимость внедрения ИИ от размера предприятий

Интенсивность внедрения искусственного интеллекта (ИИ) компаниями в странах ОЭСР в значительной степени зависит от размера предприятий, выяснили эксперты организации. Если в среднем по всему бизнесу в 2025 году этот показатель составил 20%, то для крупных предприятий он превысил 52%. По оценке ОЭСР, без усиления мер поддержки внедрения ИИ этот разрыв в использовании технологии к 2030 году только возрастет.