Эксперты ОЭСР выявили зависимость внедрения ИИ от размера предприятий
Интенсивность внедрения искусственного интеллекта (ИИ) компаниями в странах ОЭСР в значительной степени зависит от размера предприятий, выяснили эксперты организации. Если в среднем по всему бизнесу в 2025 году этот показатель составил 20%, то для крупных предприятий он превысил 52%. По оценке ОЭСР, без усиления мер поддержки внедрения ИИ этот разрыв в использовании технологии к 2030 году только возрастет.
В 2025 году активнее всего применялись облачные вычисления — их использовали более половины (54,6%) компаний. Отдельно среди крупных организаций (от 250 работников) показатель составил 84,1%. Анализ больших данных оказался менее распространенной технологией — 37,7% по всему кругу организаций (среди крупных фирм — 76,1%).
Большой бизнес ожидаемо лидирует во внедрении технологий, поскольку у него больше ресурсов, технических возможностей и квалифицированного персонала, говорится в обзоре ОЭСР.