Умер экс-глава Орджоникидзевского района Екатеринбурга Павел Туголуков
В субботу, 7 ноября, после продолжительной болезни ушел из жизни бывший глава Орджоникидзевского района Екатеринбурга Павел Туголуков. Об этом «Ъ-Урал» рассказали источники, близкие к его семье.
Господин Туголуков родился в Верхней Салде 25 сентября 1952 года. Окончил местный техникум, работал на металлообрабатывающем заводе, откуда был призван в армию. После службы Павел Туголуков получил высшее образование в Уральском политехническом институте, откуда был распределен на завод «Уралэлектротяжмаш». Там он прошел путь от инженера-конструктора до заместителя генерального директора.
В середине 80-х годов он был вторым, а затем и первым секретарем Орджоникидзевского райкома КПСС в Свердловске. С 2004 по 2007 год Павел Туголуков занимал должность главы Орджоникидзевского района Екатеринбурга. После ухода с муниципальной службы он трудился в строительной сфере. Последнее место работы — руководитель строительной компании «ЭСПА-капитал».