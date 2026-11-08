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Выпуск газеты №206«Ъ» Газета
Урал

Умер экс-глава Орджоникидзевского района Екатеринбурга Павел Туголуков

В субботу, 7 ноября, после продолжительной болезни ушел из жизни бывший глава Орджоникидзевского района Екатеринбурга Павел Туголуков. Об этом «Ъ-Урал» рассказали источники, близкие к его семье.
Павел Туголуков

Павел Туголуков

семейный архив

Господин Туголуков родился в Верхней Салде 25 сентября 1952 года. Окончил местный техникум, работал на металлообрабатывающем заводе, откуда был призван в армию. После службы Павел Туголуков получил высшее образование в Уральском политехническом институте, откуда был распределен на завод «Уралэлектротяжмаш». Там он прошел путь от инженера-конструктора до заместителя генерального директора.
В середине 80-х годов он был вторым, а затем и первым секретарем Орджоникидзевского райкома КПСС в Свердловске. С 2004 по 2007 год Павел Туголуков занимал должность главы Орджоникидзевского района Екатеринбурга. После ухода с муниципальной службы он трудился в строительной сфере. Последнее место работы — руководитель строительной компании «ЭСПА-капитал».
Алексей Буров