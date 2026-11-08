Умер экс-глава Орджоникидзевского района Екатеринбурга Павел Туголуков

В середине 80-х годов он был вторым, а затем и первым секретарем Орджоникидзевского райкома КПСС в Свердловске. С 2004 по 2007 год Павел Туголуков занимал должность главы Орджоникидзевского района Екатеринбурга. После ухода с муниципальной службы он трудился в строительной сфере. Последнее место работы — руководитель строительной компании «ЭСПА-капитал».