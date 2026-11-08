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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №206«Ъ» Газета
Ростов-на-Дону

Три села в Миллеровском районе остались без света после атаки беспилотников

Днем 8 ноября Ростовская область подверглась атаке БПЛА. Дроны сбили в Миллеровском и Тарасовском районах. Три населенных пункта в Миллеровском районе — Сулинское, Волошинское, Титовское — остались без света, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Повреждения получил трансформатор на территории электроподстанции Сулин. Произошло возгорание. Пострадавших нет.
Сейчас на месте работают экстренные службы, после чего энергетики приступят к восстановлению.
Мария Хоперская