Три села в Миллеровском районе остались без света после атаки беспилотников
Днем 8 ноября Ростовская область подверглась атаке БПЛА. Дроны сбили в Миллеровском и Тарасовском районах. Три населенных пункта в Миллеровском районе — Сулинское, Волошинское, Титовское — остались без света, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Повреждения получил трансформатор на территории электроподстанции Сулин. Произошло возгорание. Пострадавших нет.
Сейчас на месте работают экстренные службы, после чего энергетики приступят к восстановлению.