Три села в Миллеровском районе остались без света после атаки беспилотников

Днем 8 ноября Ростовская область подверглась атаке БПЛА. Дроны сбили в Миллеровском и Тарасовском районах. Три населенных пункта в Миллеровском районе — Сулинское, Волошинское, Титовское — остались без света, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.