Топ-10 направлений организованного туризма в ноябре*
|Страна
|Доля в 2025 году (%)
|Доля в 2026 году (%)
|Средний чек в 2026 году (тыс. руб.)
|Изменение год к году (%)
|Египет
|23,9
|32
|246
|11,3
|Таиланд
|14
|17,5
|267,9
|8
|Турция
|21,2
|10,3
|181,9
|19,3
|ОАЭ
|13,3
|9,5
|275,5
|7,8
|Вьетнам
|4,2
|8,4
|233,3
|2,5
|Китай
|2,4
|7,1
|249,9
|11,7
|Россия
|10,7
|5,4
|55
|2,8
|Мальдивы
|1,8
|1,7
|585,6
|14,6
|Шри-Ланка
|1,7
|1,3
|266,5
|13,6
|Абхазия
|2
|1,1
|58,3
|–17,2
*Туры, предполагающие заезды в течение ноября.
Источник: АТОР.
Газета «Коммерсантъ» №206/Пот 09.11.2026, стр. 8