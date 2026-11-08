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Выпуск газеты №206/П

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Выпуск газеты №206/П«Ъ» Газета
Газета «Коммерсантъ»

Топ-10 направлений организованного туризма в ноябре*

СтранаДоля в 2025 году (%)Доля в 2026 году (%)Средний чек в 2026 году (тыс. руб.)Изменение год к году (%)
Египет23,93224611,3
Таиланд1417,5267,98
Турция21,210,3181,919,3
ОАЭ13,39,5275,57,8
Вьетнам4,28,4233,32,5
Китай2,47,1249,911,7
Россия10,75,4552,8
Мальдивы1,81,7585,614,6
Шри-Ланка1,71,3266,513,6
Абхазия21,158,3–17,2

*Туры, предполагающие заезды в течение ноября.

Источник: АТОР.

Газета «Коммерсантъ» №206/П

от 09.11.2026, стр. 8
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