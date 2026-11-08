В ходе новых протестов во Франции задержали не менее 360 человек

К 7 ноября МВД Франции сообщило о 41 заблокированном учебном заведении, тогда как Союз профсоюзов лицеистов (Union Syndicale Lyceenne) насчитал 500 лицеев. Министр образования Эдуар Жеффре пообещал наказать тех, кто блокирует доступ к аудиториям. Он напомнил, что такая блокада незаконна, хотя и заявил об отсутствии конкретных «репрессивных указаний».