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Выпуск газеты №206«Ъ» Газета
Мир

В ходе новых протестов во Франции задержали не менее 360 человек

На протестах во Франции 7 ноября задержали не менее 360 человек, сообщает TF1 со ссылкой на данные МВД. На улицы по всей стране вышли 146 тыс. человек, сообщает министерство. По оценкам профсоюзов протестовавших было 250 тыс. В ходе демонстраций произошли столкновения в Тулузе, Гренобле, Марселе, Нанте, Лионе, Бордо, Страсбурге и Дижоне.
Волна демонстраций началась во Франции со студенческих протестов в конце сентября. Учащиеся требуют реформ в сфере образования — более удобных расписаний, улучшения условий обучения. Затем к протестам присоединились профсоюзы, выступившие против роста стоимости жизни и экономической политики правительства.
К 7 ноября МВД Франции сообщило о 41 заблокированном учебном заведении, тогда как Союз профсоюзов лицеистов (Union Syndicale Lyceenne) насчитал 500 лицеев. Министр образования Эдуар Жеффре пообещал наказать тех, кто блокирует доступ к аудиториям. Он напомнил, что такая блокада незаконна, хотя и заявил об отсутствии конкретных «репрессивных указаний».
Хотя власти и фиксируют снижение динамики протестов, многие наблюдатели отмечают, что общее напряжение не спадает. Особое внимание в стране вызвала публикация рейтингов популярности президента Эмманюэля Макрона, которые показали рекордное падение. По данным социологического опроса Elabe, уровень доверия к президенту упал до исторического минимума в 13% — это ниже показателей его предшественника Франсуа Олланда в конце его президентского срока.

Новые протесты во Франции

В Нанте полиция применила слезоточивый газ
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В Нанте полиция применила слезоточивый газ

Stephane Mahe / Reuters

Жандармы на улицах Марселя
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Жандармы на улицах Марселя

Stephanie Lecocq / Reuters

Горящий автомобиль на улице в Лионе
3/293/29

Горящий автомобиль на улице в Лионе

Laurent Cipriani / AP

Витрины магазинов на Елисейских полях закрыты деревянными панелями от вандалов
4/294/29

Витрины магазинов на Елисейских полях закрыты деревянными панелями от вандалов

Sarah Meyssonnier / Reuters

Выступление музыкантов из «Оркестра нового мира» в Лионе
5/295/29

Выступление музыкантов из «Оркестра нового мира» в Лионе

Denis Balibouse / Reuters

Баррикады на улицах Парижа
6/296/29

Баррикады на улицах Парижа

Abdul Saboor / Reuters

Выступление оркестра перед демонстрантами
7/297/29

Выступление оркестра перед демонстрантами

Stephanie Lecocq / Reuters

Протестующие на тракторе в Нанте
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Протестующие на тракторе в Нанте

Stephane Mahe / Reuters

Присоединившиеся к протестам музыканты выступают возле лицея Виктора Гюго в Париже
9/299/29

Присоединившиеся к протестам музыканты выступают возле лицея Виктора Гюго в Париже

Abdul Saboor / Reuters

Старшеклассники провели сидячую забастовку перед лицеем имени Генриха IV в Париже
10/2910/29

Старшеклассники провели сидячую забастовку перед лицеем имени Генриха IV в Париже

Abdul Saboor / Reuters

Участник протестов с сигнальной ракетой в Париже
11/2911/29

Участник протестов с сигнальной ракетой в Париже

Hannah McKay / Reuters

Демонстрация в Нанте
12/2912/29

Демонстрация в Нанте

Stephane Mahe / Reuters

Полицейское оцепление в Марселе
13/2913/29

Полицейское оцепление в Марселе

Stephanie Lecocq / Reuters

В Лионе протестующие устроили поджог
14/2914/29

В Лионе протестующие устроили поджог

Denis Balibouse / Reuters

Участник уличных протестов в Лионе
15/2915/29

Участник уличных протестов в Лионе

Denis Balibouse / Reuters

Участники протестов в Нанте
16/2916/29

Участники протестов в Нанте

Stephane Mahe / Reuters

Присоединившийся к забастовке оркестр исполнил на улице композицию Шарля Азнавура
17/2917/29

Присоединившийся к забастовке оркестр исполнил на улице композицию Шарля Азнавура

Stephanie Lecocq / Reuters

Участник уличных протестов в Лионе
18/2918/29

Участник уличных протестов в Лионе

Denis Balibouse / Reuters

Протестующие студенты Лионского университета
19/2919/29

Протестующие студенты Лионского университета

Laurent Cipriani / AP

Протестующие забрались на Статую Республики в Париже
20/2920/29

Протестующие забрались на Статую Республики в Париже

Hannah McKay / Reuters

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Франция
Европа

Авторы

  • Екатерина Наумова
    редактор