В ходе новых протестов во Франции задержали не менее 360 человек
На протестах во Франции 7 ноября задержали не менее 360 человек, сообщает TF1 со ссылкой на данные МВД. На улицы по всей стране вышли 146 тыс. человек, сообщает министерство. По оценкам профсоюзов протестовавших было 250 тыс. В ходе демонстраций произошли столкновения в Тулузе, Гренобле, Марселе, Нанте, Лионе, Бордо, Страсбурге и Дижоне.
Волна демонстраций началась во Франции со студенческих протестов в конце сентября. Учащиеся требуют реформ в сфере образования — более удобных расписаний, улучшения условий обучения. Затем к протестам присоединились профсоюзы, выступившие против роста стоимости жизни и экономической политики правительства.
К 7 ноября МВД Франции сообщило о 41 заблокированном учебном заведении, тогда как Союз профсоюзов лицеистов (Union Syndicale Lyceenne) насчитал 500 лицеев. Министр образования Эдуар Жеффре пообещал наказать тех, кто блокирует доступ к аудиториям. Он напомнил, что такая блокада незаконна, хотя и заявил об отсутствии конкретных «репрессивных указаний».
Хотя власти и фиксируют снижение динамики протестов, многие наблюдатели отмечают, что общее напряжение не спадает. Особое внимание в стране вызвала публикация рейтингов популярности президента Эмманюэля Макрона, которые показали рекордное падение. По данным социологического опроса Elabe, уровень доверия к президенту упал до исторического минимума в 13% — это ниже показателей его предшественника Франсуа Олланда в конце его президентского срока.