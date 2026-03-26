На гендер надейся, а сам не плошай

Международный олимпийский комитет (МОК), три десятилетия игнорировавший «половую верификацию», фактически полностью доверяя в этом вопросе спортсменам, снова возвращается к практике проведения гендерных тестов, которые уже используют несколько спортивных федераций. Начиная со следующей Олимпиады, которую в 2028 году примет Лос-Анджелес, МОК собирается допускать на соревнования только «биологических женщин». Президент структуры Кирсти Ковентри уверена, что только такие проверки «обеспечат честную конкуренцию», хотя их имплементация в отдельных видах уже спровоцировала несколько скандалов.

Фото: Thanassis Stavrakis / AP Президент МОК Кирсти Ковентри: «Абсолютно очевидно, что несправедливо позволять биологическим мужчинам соревноваться с биологическими женщинами»

Международный олимпийский комитет опубликовал заявление, в котором анонсировал новую гендерную политику организации. Она будет действовать, начиная с ближайшей Олимпиады: ее летом 2028 года примет Лос-Анджелес. Суть политики в том, что отныне допуск к участию в женских соревнованиях будут получать только «биологические женщины», а принадлежность к женской категории будет определяться наличием или отсутствием у атлета гена SRY. Его можно обнаружить на Y-хромосоме, которая встречается преимущественно у мужчин и играет ключевую роль в формировании мужского фенотипа.

Выявлять ген будут с помощью SRY-скрининга, для которого атлетам придется сдавать на анализ слюну или кровь. Такой тест будет проводиться всего один раз. Спортсменки с отрицательным результатом теста получат право в дальнейшем без дополнительных проверок состязаться в женской категории.

В нее не будут допущены, как уточняется в заявлении, спортсмены с положительным результатом теста, включая трансгендеров (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ) с хромосомным набором XY, а также с андроген-чувствительным синдромом XY-DSD.

Про них МОК сообщил, что им разрешается выступать в «мужской категории», «открытой категории», «занимать мужской слот в смешанной категории» или в «любом виде, в котором атлетов не классифицируют по половым признакам». Исключение при оценке результатов теста предусмотрено для спортсменок с диагнозом «синдром полной нечувствительности к андрогенам» (CAIS) или другими редкими особенностями полового развития при условии, что они не получают преимуществ от воздействия тестостерона.

В документе приводится комментарий занимающей с прошлого года пост президента МОК Кирсти Ковентри. Госпожа Ковентри отмечает, что «как бывшая спортсменка верит в право всех олимпийцев на честную конкуренцию». Такую, по ее мнению, обеспечит анонсированный МОК подход, «основанный на научных данных и выводах медицинских экспертов». «На Олимпийских играх даже крошечное преимущество может означать разницу между победой и поражением. И абсолютно очевидно, что несправедливо позволять биологическим мужчинам соревноваться с биологическими женщинами. К тому же в некоторых видах спорта это просто небезопасно»,— подчеркнула Кирсти Ковентри, добавив, что придуманный структурой «процесс» должен сопровождаться «образовательными» мерами, направленными, видимо, на разъяснение его нюансов заинтересованным атлетам.

Такие меры им точно понадобятся, потому что речь идет о радикальной смене МОК подхода к вопросу определения половой принадлежности. С 1930-х годов он применял гендерное тестирование, начиная с простейших его форм — «на глазок» — и продолжив в современную эпоху проверками на хромосомный набор. Но в 1996 году МОК от них отказался. С тех пор он, наоборот, формально отстаивал абсолютную «инклюзивность» спорта, в том числе гендерную, признавая «половые вариации». Это относилось и к главным состязаниям под его эгидой. Такого рода «инклюзивность», по сути, исключала сценарий с тотальным запретом на участие в соревнованиях даже для спортсменов, официально сменивших пол. Более того, в документах структуры подобный запрет приравнивался к «дискриминационным действиям».

В истории Олимпийских игр был один-единственный случай участия открытого трансгендерного (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) атлета.

Произошло это на Олимпиаде в Токио, состоявшейся в 2021 году. На ней в соревнованиях женщин-тяжелоатлеток в супертяжелой категории неудачно выступила новозеландка Лорел Хаббард, которая еще за десять лет до этого была мужчиной.

Различные источники предполагают, что к революционным корректировкам гендерной политики привел ряд факторов. Первый — это повысившаяся «чувствительность» спортивного сообщества к участию в соревнованиях спортсменок с «аномалиями». Ее свидетельством был громкий скандал, разразившийся на состоявшейся в 2024 году Олимпиаде в Париже из-за побед алжирской и тайваньской боксерш Иман Хелиф и Линь Юйтин. Обе ранее не прошли гендерные тесты Международной боксерской ассоциации (IBA) и лишились допуска на ее соревнования. Однако МОК, который еще возглавлял предшественник Кирсти Ковентри Томас Бах, отбиваясь от критики, упорно придерживался позиции, согласно которой категория для атлета определяется исключительно тем, какой пол у него указан в паспорте, и ссылался на все те же «антидискриминационные» статьи Олимпийской хартии и своих регламентов.

Второй фактор — это приоритеты самой Кирсти Ковентри. Еще во время предвыборной кампании она делала акцент на защите «женской категории». А ее избрание президентом МОК в марте прошлого года практически совпало с пиком аналогичной кампании президента США Дональда Трампа, который обещал не пускать в 2028 году в Лос-Анджелес «мошенников», обманным путем проникших в женскую категорию.

Специальная рабочая группа по изучению наиболее эффективных мер этой защиты было создана в МОК еще при Томасе Бахе. Но именно после появления на президентском посту Кирсти Ковентри деятельность группы резко активизировалась. Ее основным итогом явился представленный главой комитета МОК по медицине и науке Джейн Томпсон доклад. Он был основан на результатах научных исследований и фиксировал, скажем, что у спортсменок, родившихся мужчинами, сохраняются «долгосрочные природные преимущества» даже при искусственном подавлении уровня тестостерона. В заявлении МОК помимо научных исследований упоминается и онлайн-опрос спортсменов. Организация утверждает, что получила «более 1100» ответов на свои вопросы, констатировав, что сложился «устойчивый консенсус: женская категория требует ясных, базирующихся на научных данных правил».

При этом, активируя новую гендерную политику, МОК мог присмотреться к примерам коллег. Дело в том, что применение сверхжестких способов «отсеивания» негодных для женских соревнований спортсменок санкционировали уже три спортивные структуры. Гендерные тесты вслед за потерявшей признание МОК IBA решили применять получившая его как отвечающая за олимпийский бокс организация World Boxing, а также две крупнейшие в летнем и зимнем сегменте федерации — Международная федерация легкой атлетики (World Athletics) и Международная федерация лыжных видов спорта (FIS). Кроме того, запреты для таких лиц ввели некоторые региональные ассоциации.

При этом их опыт нельзя назвать исключительно положительным. Проблемы, связанные с «половой верификацией», уже возникали и у World Athletics, и у World Boxing с их прошлогодними чемпионатами мира в Токио и Ливерпуле. Выяснилось, что в некоторых странах проверки на принадлежность к тому или иному гендеру запрещены на законодательном уровне. К ним относятся, например, Норвегия с Францией. World Athletics удалось избежать кризиса, устроив для норвежек и француженок тестирование уже по прибытии в Токио, то есть за пределами родного государства. А вот World Boxing пережил что-то вроде настоящего кризиса. Его мировое первенство лишилось дюжины участниц, в том числе сильной женской сборной Франции, в полном составе отказавшейся сдавать навязанные ей незаконные анализы. Опасения, касающиеся тестов, высказывались и лыжниками. В элите лыжного спорта тоже много представителей Норвегии и Франции.

Вдобавок в марте оказалось, что даже вроде бы не вызывающий сомнений и трактовок итог тестирования можно опротестовать. На это указала история с той самой скандальной чемпионкой Парижа Линь Юйтин.

В 2025 году она сдала положительный тест на наличие гена SRY, уже не в IBA, а в World Boxing, и была снова отстранена от участия в соревнованиях. Однако тайваньская боксерша подала апелляцию на это решение и смогла доказать, что наличие гена SRY не делает ее «неженщиной». В World Boxing не пояснили, почему аннулировали выводы первоначального исследования, однако обозреватели отметили, что сама федерация признала: при определении принадлежности к женскому полу помимо собственно гена SRY могут учитываться и другие факторы, такие как гормональный профиль, особенности анатомического строения и прочие медицинские аспекты. О трудностях и тонкостях, касающихся «гендерной верификации», говорили и многие ученые, включая открывшего ген SRY в 1990 году профессора Эндрю Синклера.

Алексей Доспехов