Срок по ходу розыска

Решить вопрос Соломон и Геннадий Манашировы намеревались через знакомых следователей столичной полиции Владимира Андриевского и Виктора Рубашкина. Последние за закрытие уголовного дела запросили 10 млн руб. После того как Жануко Рафаилов обратился в ФСБ, в ноябре 2015 года во время передачи первого транша в размере 2 млн руб. следователей и выступавшего в качестве посредника при передаче денег Геннадия Манаширова задержали. В 2018 году Одинцовским горсудом Московской области все участники криминальной схемы были осуждены. Геннадий Манаширов за посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ) получил тогда 12 лет. А в июне 2023 года за вымогательство у братьев Рафаиловых $5 млн Тверской суд Москвы приговорил Манаширова-старшего к 10 годам лишения свободы, установив общий срок назначенного ему наказания 15 лет колонии строгого режима. На этом неприятности для Манаширова-старшего не закончились. В сентябре этого года в Измайловском суде Москвы его вместе земляком Тофиком Исраиловым начали судить по обвинению в убийстве (п. «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ), совершенном 24 года назад в Москве из кровной мести.