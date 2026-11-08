Срок по ходу розыска
Бывший совладелец столичных торговых комплексов заочно получил 12 лет
В Москве в заочном режиме на 12 лет колонии строгого режима осужден бывший совладелец нескольких крупных столичных торговых центров Соломон Манаширов. Скрывающийся за границей бизнесмен признан виновным в вымогательстве, уклонении от уплаты налогов и легализации преступных доходов. Его старший брат и деловой партнер Геннадий Манаширов с 2018 года отбывает 15-летний срок за вымогательство и посредничество в даче взятки правоохранителям. Сейчас его судят еще и за убийство.
Как стало известно “Ъ”, в Тверском суде Москвы 6 ноября завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего совладельца столичных торговых комплексов Columbus, «Пражский пассаж», мебельного центра «Армада» и нескольких других крупных объектов коммерческой недвижимости Соломона Манаширова. Процесс проходил в заочном режиме, поскольку бизнесмен находится в международном розыске. Судья Александра Лашина признала вину подсудимого в вымогательстве, уклонении от уплаты налогов и легализации преступных доходов (ст. 163, 199 и 174.1 УК РФ) полностью доказанной и назначила ему наказание в виде 12 лет колонии строгого режима. Именно на таком наказании в ходе прений настаивал гособвинитель. Суд конфисковал у фигуранта арестованную в ходе расследования собственность стоимостью 141 млн руб., а также удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны на 530 млн руб.
Как уже рассказывал “Ъ”, под уголовное преследование 55-летний уроженец азербайджанского поселка Красная Слобода Соломон Манаширов попал в марте 2016 года. Тогда его обвинили в уклонении от уплаты налогов ООО «Каренфор», владеющего одноименным торговым центром в Москве на Кировоградской улице.
Соломон Манаширов был собственником компании. Предприниматель создал это ООО, специализирующееся на инвестициях в сфере розничной торговли, сдаче в аренду торговых площадей и управлении ими, совместно со своим 57-летним братом Геннадием Манашировым еще в 1998 году.
По данным правоохранителей, долгое время родственники работали «под крылом» своего земляка, тогдашнего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.
Обвинение в уклонении от уплаты налогов Соломону Манаширову предъявили в октябре 2016 года заочно, поскольку за месяц до возбуждения уголовного дела предприниматель, имевший израильский паспорт, улетел в Тель-Авив под предлогом лечения. 7 ноября 2016 года Пресненский суд Москвы заочно арестовал фигуранта.
Как следует из материалов дела, обвиняемый Манаширов, «имея умысел на уклонение от уплаты налогов с фактически возглавляемого им ООО "Каренфор", в период с 2012 по 2014 год не исчислил и не уплатил в бюджет НДС 977 870 143 руб., после чего совершил отмывание денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, используя для этого 18 аффилированных организаций».
Уже после этого всплыл эпизод с вымогательством. Это преступление братья Манашировы, по версии следствия и суда, совершили совместно. В частности, они вымогали $5 млн у своего земляка и давнего знакомого бизнесмена Жануко Рафаилова и его брата Дона Рафаилова за непривлечение их к уголовной ответственности. Те, как ранее рассказывал “Ъ”, обвинялись ГСУ ГУ МВД по Москве в организации преступного сообщества, создавшего на востоке столицы масштабные нелегальные производства ширпотреба с привлечением большого числа гастарбайтеров.
Мигранты изготавливали контрафактную продукцию под брендами Adidas, Chanel, Bosco Sport и нескольких других известных фирм.
Решить вопрос Соломон и Геннадий Манашировы намеревались через знакомых следователей столичной полиции Владимира Андриевского и Виктора Рубашкина. Последние за закрытие уголовного дела запросили 10 млн руб. После того как Жануко Рафаилов обратился в ФСБ, в ноябре 2015 года во время передачи первого транша в размере 2 млн руб. следователей и выступавшего в качестве посредника при передаче денег Геннадия Манаширова задержали. В 2018 году Одинцовским горсудом Московской области все участники криминальной схемы были осуждены. Геннадий Манаширов за посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ) получил тогда 12 лет. А в июне 2023 года за вымогательство у братьев Рафаиловых $5 млн Тверской суд Москвы приговорил Манаширова-старшего к 10 годам лишения свободы, установив общий срок назначенного ему наказания 15 лет колонии строгого режима. На этом неприятности для Манаширова-старшего не закончились. В сентябре этого года в Измайловском суде Москвы его вместе земляком Тофиком Исраиловым начали судить по обвинению в убийстве (п. «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ), совершенном 24 года назад в Москве из кровной мести.