В Оренбуржье полицейские изъяли у местного жителя более 76 г марихуаны

В Тоцком районе Ульяновской области от участкового уполномоченного полиции поступило сообщение о том, что был замечен мужчина с пакетом, в котором находилась растительная масса. Был задержан 35-летний местный житель, который собрал растительную массу для личного употребления. Об этом сообщает полиция Оренбуржья.