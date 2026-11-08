В Оренбуржье полицейские изъяли у местного жителя более 76 г марихуаны
В Тоцком районе Ульяновской области от участкового уполномоченного полиции поступило сообщение о том, что был замечен мужчина с пакетом, в котором находилась растительная масса. Был задержан 35-летний местный житель, который собрал растительную массу для личного употребления. Об этом сообщает полиция Оренбуржья.
Исследование показало, что изъятое вещество является наркотическим средством — каннабисом (марихуаной) — общей массой 76,40 г.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до трех лет.