8 ноября в Татарстане ожидается до +2 градусов
Местами небольшой снег и гололедица
В воскресенье, 8 ноября, на территории Татарстана ожидается до +2 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.
Местами ожидается небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью составит от -1 до -6 градусов, днем прогреется до показателей от -2 до +2 градусов.
В Казани ночью местами небольшой снег, температура — от -1 до -3 градусов. Днем местами небольшой снег, максимальная температура составит от 0 до +2 градусов. На дорогах местами гололедица.