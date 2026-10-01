Украина превысила смету

Украина столкнулась с существенной нехваткой бюджета, покрыть которую она намерена за счет нового транша европейской помощи на несколько десятков миллиардов евро. Однако в ЕС к такому запросу отнеслись прохладно: страны-члены сейчас мучительно пытаются согласовать собственный бюджет. В ключевых странах ЕС в 2027 году пройдут выборы, и вопрос масштабов помощи Украине стал одним из самых острых во внутренней политической повестке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алекс Сочацки / Коммерсантъ Фото: Алекс Сочацки / Коммерсантъ

О намерении Украины запросить дополнительное финансирование у ЕС стало известно еще 24 августа на встрече «коалиции желающих». Тогда президент страны Владимир Зеленский сообщил о дыре в бюджете в размере $27 млрд (€23 млрд), чем ошарашил своих союзников. Закрыть ее необходимо до конца года. 29 сентября в штаб-квартире Еврокомиссии в Брюсселе прошла встреча стран—членов ЕС при участии представителей Международного валютного фонда, Норвегии и Южной Кореи. Ее цель — оценить потребности Киева в дополнительном финансировании.

По данным Le Monde, на этой встрече министр финансов Украины Сергей Марченко поставил перед своими коллегами серьезную задачу.

Помимо того что Киеву необходимо $27 млрд до конца года, есть еще и общий дефицит бюджета на 2027 год в размере €69 млрд ($78 млрд).

Из них €40 млрд ($45 млрд) на продолжение военных действий и еще €29 млрд ($33 млрд) на госсектор: от выплат зарплаты учителям до поддержания госаппарата. И эти расходы идут сверх уже выделенных Евросоюзом €90 млрд на 2026–2027 годы.

Такую дыру в бюджете украинский министр объяснил необходимостью устранения последствий усилившихся российских обстрелов и 60-процентным падением экспорта сельхозпродукции с Украины на фоне черноморской блокады. Однако это лишь часть проблемы.

Когда Брюссель согласовал выдачу Украине на два года кредита на €90 млрд, он рассчитывал закрыть лишь две трети потребностей страны. На каждый год было запланировано по €45 млрд: €30 млрд на военные расходы и еще €15 млрд на гражданские нужды. Еще треть ежегодно должны были покрывать не входящие в ЕС союзники Украины. Однако необходимой суммы от них пока не набралось. В Киеве фактически предложили Брюсселю самостоятельно компенсировать недостающую часть, которая к тому же существенно возросла из-за изменения ситуации на земле.

В беседе с Le Monde один из европейских дипломатов, присутствовавших на встрече 29 сентября, высказал раздражение по поводу сложившейся ситуации. «Такое ощущение, что мы поливаем пустыню»,— сказал собеседник газеты. Подобная реакция неудивительна, поскольку запрос от Украины поступил в крайне чувствительный для самого Евросоюза момент. Издание напоминает, что сейчас в Брюсселе с большими трудностями проходит утверждение бюджета объединения на 2027 год. Несколько стран-членов, включая Германию, добиваются его сокращения на фоне собственных внутренних проблем. И резкое увеличение финансирования Украины идет вразрез с национальными интересами ведущих держав.

Даже если ЕС проявит политическую волю и выделит дополнительные средства Украине, делать это придется либо за счет резкого сокращения собственных расходов, либо за счет отдельного кредита, который страны договорятся выделить вне текущего бюджета. 2027 год — последний в семилетнем цикле, на который по традиции утверждается финансирование Евросоюза. На него заложено около €200 млрд, которые включают в себя расходы на инфраструктурные проекты, субсидии для сельского хозяйства, развитие инноваций, обеспечение работы органов ЕС, поддержку третьих стран и другие статьи расходов. Цифра в €69 млрд — это больше 35% от предполагаемого бюджета, и эта сумма будет выглядеть почти неподъемной для стран—членов ЕС, затрудняющихся согласовать даже собственные расходы.

Во многих странах—членах ЕС, включая Италию, Францию и Польшу, в 2027 году намечены выборы. И здесь вопрос поддержки Украины может сыграть существенную роль в электоральных предпочтениях. В условиях, когда правые силы, в частности во Франции и Польше, наступают на пятки действующей власти, одобрение дополнительной финансовой помощи Киеву может быть на руку оппозиции. Поэтому, полагает газета, руководство ЕС в какой-то момент может вновь поднять вопрос использования замороженных российских активов, однако позиция Бельгии остается неизменной: страна не намерена передавать Украине эти средства.

Вероника Вишнякова