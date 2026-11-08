Свердловская область вошла в топ-5 регионов по численности пенсионеров
В рейтинге по количеству пенсионеров в регионах РФ Свердловская область заняла пятое место. Согласно данным Социального фонда России, на Среднем Урале по информации на 1 сентября, проживало 1 246 813 пенсионеров, передает «РИА Новости».
Самое большое количество пожилых людей в России, получающих пенсию, зарегистрировано в Москве — таковых там более 3 млн. За ней следуют Московская область, Краснодарский край и Санкт-Петербург.
Численность населения Свердловской области может сократиться с 4 млн 221,4 тыс. человек до 4 млн 122,9 тыс. граждан к 2030 году. В трудоспособном возрасте будут находиться 2 млн 491,5 тыс. уральцев, количество детей составит 710,3 тыс., пенсионеров — 921,1 тыс.