Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №206

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №206«Ъ» Газета
Южный Урал

В Челябинске банкротят опытно-экспериментальный завод

Арбитражный суд Челябинской области принял к рассмотрению заявление Межрайонной инспекции ФНС №4 по республике Башкортостан, которая требует признать банкротом ООО «Челябинский опытно-экспериментальный завод» (ЧОЭЗ). Сумма исковых требований налоговиков — около 32,7 млн руб.
ООО «ЧОЭЗ» существует с 2007 года. Основной вид деятельности — «производство искусственного графита, коллоидного или полуколлоидного графита, продуктов на основе графита или прочих форм углерода в виде полуфабрикатов». С 2014 года компанией руководит и владеет Юрий Денисов. Выручка компании за 2025 год — около 102 млн руб., чистый убыток — 28,1 млн руб.
Заседание по делу о банкротстве назначено на 24 ноября.
Дмитрий Моргулес