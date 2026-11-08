В Челябинске банкротят опытно-экспериментальный завод
Арбитражный суд Челябинской области принял к рассмотрению заявление Межрайонной инспекции ФНС №4 по республике Башкортостан, которая требует признать банкротом ООО «Челябинский опытно-экспериментальный завод» (ЧОЭЗ). Сумма исковых требований налоговиков — около 32,7 млн руб.
ООО «ЧОЭЗ» существует с 2007 года. Основной вид деятельности — «производство искусственного графита, коллоидного или полуколлоидного графита, продуктов на основе графита или прочих форм углерода в виде полуфабрикатов». С 2014 года компанией руководит и владеет Юрий Денисов. Выручка компании за 2025 год — около 102 млн руб., чистый убыток — 28,1 млн руб.
Заседание по делу о банкротстве назначено на 24 ноября.