В Челябинске банкротят опытно-экспериментальный завод

ООО «ЧОЭЗ» существует с 2007 года. Основной вид деятельности — «производство искусственного графита, коллоидного или полуколлоидного графита, продуктов на основе графита или прочих форм углерода в виде полуфабрикатов». С 2014 года компанией руководит и владеет Юрий Денисов. Выручка компании за 2025 год — около 102 млн руб., чистый убыток — 28,1 млн руб.