В Астраханской области у экс-чиновника изъяли имущество на 30 млн рублей
Он не смог пояснить происхождение доходов
В Астраханской области бывший начальник управления муниципального имущества, архитектуры и жилищной политики администрации Володарского района лишился имущества на крупную сумму. Прокуратура выявила это в ходе проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции, сообщили в надзорном ведомстве.
В 2024 и 2025 годах на счета чиновника поступило более 30 млн руб., законность которых он подтвердить не смог. Прокуратура обратилась в суд, и тот постановил обратить в доход государства не только деньги, но и недвижимость и автомобиль экс-чиновника.
Согласно картотеке Володарского райсуда, речь может идти о Руслане Смагулове. Решение вынесено 9 июня этого года и было обжаловано в Астраханском облсуде. Из апелляционного определения следует, что первая инстанция по иску прокурора Астраханской области Александра Гулягина взыскала с чиновника в госдоход деньги (сумма в акте суда не уточняется), происхождение которых он объяснить не смог. Жалоба удовлетворена не была. В разделе «Контакты» на сайте муниципалитета Руслан Смагулов все еще указан начальником управления.