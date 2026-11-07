В Астраханской области у экс-чиновника изъяли имущество на 30 млн рублей

В 2024 и 2025 годах на счета чиновника поступило более 30 млн руб., законность которых он подтвердить не смог. Прокуратура обратилась в суд, и тот постановил обратить в доход государства не только деньги, но и недвижимость и автомобиль экс-чиновника.