Корпоративные новости на “Ъ FM”
Альфа-Банк и «Вкусно — и точка» продлевают стратегическое партнерство и увеличивают выгоду для клиентов. Компании закрепили приоритетный статус сотрудничества и договорились проводить новые маркетинговые кампании и выпускать совместные продукты. Компании выпустят новые кобрендинговые продукты, которые увидят миллионы гостей «Вкусно — и точка». Клиентов Альфа-Банка также ждут выгодные предложения с кэшбэком в предприятиях сети. Альфа-Банк и «Вкусно — и точка» сотрудничают с 2023 года. Среди совместных проектов — «Супербоксы», регулярные «Вкусные календари» со 100% кэшбэком по «Альфа-Пятницам» и «Бигфесты» с кэшбэком 50%.
X5 рекомендовала дивиденды в 204 руб. на акцию. Основанием стали финансовые результаты за 9 месяцев 2026 года. В 2026 году X5 уже провела две дивидендные выплаты на общую сумму 613 руб. на акцию с доходностью 24%.
Сеть Fix Price по итогам девяти месяцев 2026 года увеличила интернет-продажи в России на 28%. Средний чек при покупке онлайн превысил средний чек при покупке в магазине в 3 раза. Товары сети доступны для заказа как в собственных онлайн-каналах — мобильном приложении и на сайте Fix Price, — так и на платформах партнеров.