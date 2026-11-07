Альфа-Банк и «Вкусно — и точка» продлевают стратегическое партнерство и увеличивают выгоду для клиентов. Компании закрепили приоритетный статус сотрудничества и договорились проводить новые маркетинговые кампании и выпускать совместные продукты. Компании выпустят новые кобрендинговые продукты, которые увидят миллионы гостей «Вкусно — и точка». Клиентов Альфа-Банка также ждут выгодные предложения с кэшбэком в предприятиях сети. Альфа-Банк и «Вкусно — и точка» сотрудничают с 2023 года. Среди совместных проектов — «Супербоксы», регулярные «Вкусные календари» со 100% кэшбэком по «Альфа-Пятницам» и «Бигфесты» с кэшбэком 50%.