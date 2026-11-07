«Организованно, по-коммунистически»
В Петербурге отметили годовщину Октябрьской революции у крейсера «Аврора»
Представители руководства петербургского горкома КПРФ со сторонниками собрались днем 7 ноября на набережной у крейсера «Аврора», чтобы возложить цветы к постаменту у главного символа Октябрьской революции. В 2026 году коммунисты отмечают 109-ю годовщину свержения Временного правительства и прихода большевиков к власти.
Люди в красных шарфах начали собираться в Нахимовском сквере чуть раньше полудня. Одни раздавали единомышленникам гвоздики, другие — воздушные шары, а один из присутствующих — календарики с портретом Сталина. Несколько раз последние годы памятная для коммунистов дата выпадала на будние дни и встречи у «Авроры» проходили обычно по вечерам, в сумерках.
Перед началом мероприятия сотрудники полиции долго уточняли детали предстоящего события у организаторов. Напоследок представитель МВД поинтересовался, когда собравшиеся намерены начать. Выяснив, что коммунисты стартуют только через три минуты, он добавил: «Просят начать», не уточняя, кто именно просит. Пояснения не потребовались. Коммунисты начали, не дожидаясь полуденного выстрела с Петропавловской крепости, как планировалось.
Как и в прошлые годы, фронтменами встречи стали первый секретарь горкома партии Роман Кононенко, его ближайший соратник Вячеслав Бороденчик и лидер молодежного крыла коммунистов в Петербурге Егор Михайлов. В этот раз их компанию разбавила депутат Государственной думы Ирина Иванова, до недавнего времени возглавлявшая фракцию в Законодательном собрании города. Присутствие госпожи Ивановой в этот день было ключевым: мероприятие оказалось заявлено как встреча члена нижней палаты парламента с избирателями. В законодательстве о митингах такой формат прописан отдельно и формально легче в согласовании.
«Я очень соскучилась по шествиям, праздникам, именно по нашим праздникам. Их давно не было, поэтому хорошо, что мы здесь собираемся»,— начала выступление депутат Иванова. Она вкратце рассказала об остановке на Охотном ряду и добавила, что там работы оказалось намного больше, чем в городском ЗакСе. Одна пояснительная записка к законопроекту в Госдуме может занимать 20 страниц, посетовала политик. В Мариинском дворце законотворцы лаконичнее.
Глава горкома Кононенко поздравил товарищей с годовщиной и рассказал о роли идей Великого Октября в становлении государства.
«А теперь организованно, по-коммунистически, в колонне, возложим цветы к памятнику»,— пригласил господин Бороденчик собравшихся.
Среди присутствующих в основном выделялись представители старшего поколения. Хотя молодежь 7 ноября тоже не игнорирует. Возложение цветов у «Авроры» из раза в раз не меняется. В толпе всегда оказывается хотя бы один иностранец (в этот раз это был юноша из Монголии, пришедший с военно-морским флагом СССР), группа людей с распечатками «Интернационала», «Катюши» и других песен прошлого века. С каждым годом встреча становится короче. Полицейские начали сообщать собравшимся через громкоговоритель, что мероприятие запрещено, уже через несколько минут его после начала. «Возлагаем цветы и расходимся»,— повторял полицейский, призывая не мешать проходу других пешеходов. Дольше всех у «Авроры» оставались, кажется, поющие пенсионерки. Их музыкальная программа была рассчитана на куда большее время, чем отведенные 20 минут.
Встреча коммунистов проходила на фоне готовящегося ужесточения городских правил о проведении шествий и митингов. С октября отменены действовавшие шесть лет коронавирусные ограничения, однако с 17 ноября Смольный намерен полностью запретить народные собрания из-за вопросов безопасности. Вместе с тем администрация намерена в четыре раза сократить число «гайд-парков», оставив только две оборудованные площадки для демонстраций. К слову, «Коммунисты России» пытались согласовать на сегодняшнюю дату мероприятие на площади Ленина у Финляндского вокзала. По словам председателя партии Сергея Малинковича, партийцы выполнили все требования, но получили отказ по формальным, на его взгляд, основаниям.