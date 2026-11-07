«Организованно, по-коммунистически»

Среди присутствующих в основном выделялись представители старшего поколения. Хотя молодежь 7 ноября тоже не игнорирует. Возложение цветов у «Авроры» из раза в раз не меняется. В толпе всегда оказывается хотя бы один иностранец (в этот раз это был юноша из Монголии, пришедший с военно-морским флагом СССР), группа людей с распечатками «Интернационала», «Катюши» и других песен прошлого века. С каждым годом встреча становится короче. Полицейские начали сообщать собравшимся через громкоговоритель, что мероприятие запрещено, уже через несколько минут его после начала. «Возлагаем цветы и расходимся»,— повторял полицейский, призывая не мешать проходу других пешеходов. Дольше всех у «Авроры» оставались, кажется, поющие пенсионерки. Их музыкальная программа была рассчитана на куда большее время, чем отведенные 20 минут.