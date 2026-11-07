В Петербурге детям с инвалидностью выделили квоты на отдых в лагерях
Для детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья власти Санкт-Петербурга предусмотрят 3454 места в государственных организациях отдыха в 2027 году. Постановление о соответствующих квотах подписал губернатор Александр Беглов, сообщили в пресс-службе Смольного.
Размер квоты, как сказано в сообщении, останется на уровне 2026 года и составит 3% от общего количества мест. Власти города на Неве также планируют предоставить более 120 тысяч путевок для юных петербуржцев.
В пресс-службе отметили, что организации отдыха, подведомственные исполнительным органам власти Санкт-Петербурга, будут обязаны принимать детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на квотированные места. Возможность неправомерного отказа в зачислении при наличии свободных мест исключена.