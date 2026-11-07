В Свердловской области уничтожили 18 тонн зараженных томатов из Казахстана

Ранее, во вторник, сотрудники ведомства обнаружили в партии свежей хурмы весом 4,5 тыс. тонн двух живых взрослых особей имаго червеца Комстока, в партии свежих томатов весом 3,3 тыс. тонн — вирус коричневой морщинистости плодов томата. По итогам досмотра хурма была отправлена на обеззараживание, а томаты — на уничтожение.