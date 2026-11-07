КПРФ провела митинг и шествие в Ижевске в годовщину Октябрьской революции
В акции 7 ноября участвовали представители партии и жители города
Митинг и демонстрация, приуроченные к 109-й годовщине Октябрьской революции, прошли 7 ноября у памятника Ленину в Ижевске. После митинга участники колонной прошли по улицам города до Центральной площади. Об этом сообщил Удмуртский реском КПРФ.
В митинге приняли участие представители регионального отделения партии, комсомола, Союза советских офицеров и жители Ижевска. Перед собравшимися выступили первый секретарь рескома КПРФ Иван Гвоздак и другие представители общественных и партийных организаций. После митинга участники прошли шествием под сопровождение барабанов и оркестра.