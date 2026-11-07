Минниханов поручил усилить меры безопасности на дорогах Татарстана из-за непогоды
В республике ожидаются мокрый снег, метель и гололедица
Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил усилить меры безопасности на дорогах в связи с ухудшением погоды. В ближайшие дни в республике ожидаются мокрый снег, метель, понижение температуры и гололедица. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.
Минтрансу Татарстана и главам муниципалитетов поручено проверить, как дорожные и коммунальные службы соблюдают требования к зимнему содержанию дорог, улиц и пешеходных зон.
Глава республики призвал уделить внимание мостам, опасным участкам дорог, маршрутам общественного и школьного транспорта, а также подъездам к социальным объектам. По его словам, необходимо обеспечить безопасность людей и бесперебойное движение транспорта.
Работы должны охватить не только магистрали, но и всю улично-дорожную сеть.