Актрису Лидию Федосееву-Шукшину похоронят на Новодевичьем кладбище

Лидия Федосеева-Шукшина родилась в 1938 году в Ленинграде. Она окончила ВГИК, училась в мастерской Сергея Герасимова и Тамары Макаровой, дебютировала на киноэкране в фильме «Максим Перепелица». Известность ей принесла роль Тани в картине «Сверстницы» (1959 год).