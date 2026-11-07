Актрису Лидию Федосееву-Шукшину похоронят на Новодевичьем кладбище
На 89-м году жизни умерла народная артистка РСФСР, уроженка Ленинграда Лидия Федосеева-Шукшина. О ее смерти сообщила дочь актрисы Мария Шукшина.
«Прошу молитв ваших, милые, добрые люди!»— написала она в своем Telegram-канале.
Причиной смерти артистки стала сердечная недостаточность, сообщило РИА Новости со ссылкой на Марию Шукшину. Та рассказала, что прощание с ее матерью состоится во вторник, 10 ноября, в Кунцевском зале. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.
Лидия Федосеева-Шукшина родилась в 1938 году в Ленинграде. Она окончила ВГИК, училась в мастерской Сергея Герасимова и Тамары Макаровой, дебютировала на киноэкране в фильме «Максим Перепелица». Известность ей принесла роль Тани в картине «Сверстницы» (1959 год).
В фильмографии артистки более 90 картин. Среди них «Юность Петра», «Они сражались за Родину», «Калина красная», «Виват, гардемарины!».