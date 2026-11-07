В Татарстане программу капремонта многоквартирных домов выполнили на 99%
Работы завершены в 680 домах
В Татарстане выполнение программы капитального ремонта многоквартирных домов достигло 99%. Об этом на совещании в Доме правительства сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин.
Ремонт завершен в 680 домах. За последние две недели работы закончили в 51 доме в 28 муниципалитетах. Еще в 55 домах в 17 муниципальных образованиях ремонт продолжается.
В программу на 2026 год включены 813 многоквартирных домов в 41 муниципальном образовании. Она также предусматривает замену 126 лифтов в 57 домах в шести муниципалитетах.