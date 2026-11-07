Умер бывший глава Ярославской епархии митрополит Платон
Бывший глава Ярославской и Ростовской епархии схимитрополит Платон (Удовенко) скончался 6 ноября в Москве на 86-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщила Ярославская митрополия. Священнослужитель умер в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Платон (в миру Владимир Удовенко) родился 17 ноября 1940 года в Ворошиловградской области. Окончил Одесскую духовную семинарию и Ленинградскую духовную академию. В 1973 году стал епископом Аргентинским и Южноамериканским.
С декабря 1984 года по ноябрь 1993 года возглавлял Ярославскую и Ростовскую епархию. В 1990 году был избран народным депутатом РСФСР от Центрального избирательного округа Ярославля, входил в состав Верховного Совета РСФСР. Участвовал в разработке законодательства о свободе вероисповедания.
После ухода с Ярославской кафедры вновь возглавил Аргентинскую и Южноамериканскую епархию. В 2004 году был возведен в сан митрополита, с 2012 года управлял Феодосийской епархией. В 2024 году вышел на покой.
Митрополит Ярославский и Ростовский Вадим выразил соболезнования в связи с кончиной священнослужителя.