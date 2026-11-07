Умер бывший глава Ярославской епархии митрополит Платон

С декабря 1984 года по ноябрь 1993 года возглавлял Ярославскую и Ростовскую епархию. В 1990 году был избран народным депутатом РСФСР от Центрального избирательного округа Ярославля, входил в состав Верховного Совета РСФСР. Участвовал в разработке законодательства о свободе вероисповедания.