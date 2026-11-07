В Свердловской области вывели на трассы для уборки снега 95 спецмашин
Дорожники вывели для расчистки трасс Свердловской области от снега 86 комбинированных дорожных машин и девять автомобилей с отвалом, сообщили в департаменте информационной политики региона. По данным ведомства, для ликвидации зимней скользкости использовали 1 449 куб. м пескосоляной смеси и 54 куб. м песка.
«По прогнозу, 7 ноября в регионе ожидаются снег и мокрый снег, в отдельных районах – гололедица. Водителям следует учитывать дорожные условия, соблюдать дистанцию и выбирать безопасную скорость»,— добавили в департаменте.
В ведомстве подчеркнули, что работы на дорожной сети лично контролирует губернатор Денис Паслер.
Мокрый снег в Екатеринбурге начал идти с 4 ноября. По данным синоптиков, температура в городе днем не превысит +2°, а в светлое время суток — не более +1°. Подобные температуры сохранятся и на следующей неделе.