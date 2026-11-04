В Екатеринбурге пошел снег
В Екатеринбурге сегодня, 4 ноября, начал идти мокрый снег. Как следует из прогноза синоптиков, после этого может установиться снежный покров.
Погоду в регионе определяет циклон, образовавшийся в районе Казани, сообщили в Уральском УГМС. Он поднимается на север по Пермскому краю и выносит в своей восточной части относительно теплый воздух на Свердловскую область. По данным Уральского УГМС, за прошедшие сутки температура воздуха днем составляла +2...+6 градусов, ночью опускалась до 0...-4.
Сегодня в Екатеринбурге ожидается облачная погода с прояснениями, ночью без осадков, днем — небольшие осадки. Температура днем составит +4 градуса, ночью опустится до -1.
Завтра, 5 ноября, в Екатеринбурге ожидается небольшой дождь, временами с мокрым снегом. Ночью температура составит +2 градуса, днем +5.
«Следующий фронтальный южный циклон пройдет по Уралу 6 ноября и предполагается более активным: в западной половине и на севере Свердловской области осадки (мокрый снег, снег) предполагаются интенсивными, с образованием снежного покрова»,— говорится в сообщении Уральского УГМС. В Екатеринбурге в этот день ожидается небольшой снег и мокрый снег, ночью около 0 градусов, днем до +3.
К 7–8 ноября в регионе похолодает. Средняя суточная температура установится на уровне -1...-3.