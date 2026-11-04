В Екатеринбурге пошел снег

«Следующий фронтальный южный циклон пройдет по Уралу 6 ноября и предполагается более активным: в западной половине и на севере Свердловской области осадки (мокрый снег, снег) предполагаются интенсивными, с образованием снежного покрова»,— говорится в сообщении Уральского УГМС. В Екатеринбурге в этот день ожидается небольшой снег и мокрый снег, ночью около 0 градусов, днем до +3.