Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №204

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
Урал

В Екатеринбурге пошел снег

В Екатеринбурге сегодня, 4 ноября, начал идти мокрый снег. Как следует из прогноза синоптиков, после этого может установиться снежный покров.
1/21/2

Мария Бакланова / Коммерсантъ

2/22/2

Марина Молдавская / Коммерсантъ

Погоду в регионе определяет циклон, образовавшийся в районе Казани, сообщили в Уральском УГМС. Он поднимается на север по Пермскому краю и выносит в своей восточной части относительно теплый воздух на Свердловскую область. По данным Уральского УГМС, за прошедшие сутки температура воздуха днем составляла +2...+6 градусов, ночью опускалась до 0...-4.
Сегодня в Екатеринбурге ожидается облачная погода с прояснениями, ночью без осадков, днем — небольшие осадки. Температура днем составит +4 градуса, ночью опустится до -1.
Завтра, 5 ноября, в Екатеринбурге ожидается небольшой дождь, временами с мокрым снегом. Ночью температура составит +2 градуса, днем +5.
«Следующий фронтальный южный циклон пройдет по Уралу 6 ноября и предполагается более активным: в западной половине и на севере Свердловской области осадки (мокрый снег, снег) предполагаются интенсивными, с образованием снежного покрова»,— говорится в сообщении Уральского УГМС. В Екатеринбурге в этот день ожидается небольшой снег и мокрый снег, ночью около 0 градусов, днем до +3.
К 7–8 ноября в регионе похолодает. Средняя суточная температура установится на уровне -1...-3.
Анна Капустина