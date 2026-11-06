На Среднем Урале прогнозируется похолодание на выходных
В выходные в Свердловской области ожидается похолодание — пришедший в пятницу на волне полярного фронта юго-западный циклон принесет в регион значительные объемы влаги. Это приведет к выпадению осадков в виде дождя и снега, передает Telegram-канал «Погода в Екатеринбурге». Выход таких циклонов на Урал более характерен для третьей декады апреля-начала мая.
В западных и северных районах Свердловской области в пятницу ожидаются сильные снегопады с количеством осадков до 12-15 мм за 12 часов. К югу от центра циклона прогнозируется усиление ветра со штормовыми порывами свыше 21 м/с. Наиболее сильные порывы возможны на юго-востоке Свердловской области. В Екатеринбурге пик ветровой активности придется на вторую половину дня с 14:00 до позднего вечера.
В тылу циклона в регион поступит холодная воздушная масса, вытеснив на восток теплые потоки, поступившие на Средний Урал в четверг. Утром начнется похолодание: дневного прогрева не будет, а температурные показатели снизятся до отрицательных значений. На восточной части региона похолодание наступит позже, ориентировочно в середине дня.
В Екатеринбурге днем 6 ноября прогнозируется +3°..+5°, вечером до 0°..-2°, утром мокрый снег, днем — снег, ветер юго-восточный с переходом на юго-западный до 7-12 м/с, порывы до 18-20 м/с. Ночью 7 ноября будет до -1°, днем до +2°, 8 ноября — ночью -1°, днем +1°. Подобные температуры сохранятся на следующей неделе.