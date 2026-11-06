На Среднем Урале прогнозируется похолодание на выходных

В западных и северных районах Свердловской области в пятницу ожидаются сильные снегопады с количеством осадков до 12-15 мм за 12 часов. К югу от центра циклона прогнозируется усиление ветра со штормовыми порывами свыше 21 м/с. Наиболее сильные порывы возможны на юго-востоке Свердловской области. В Екатеринбурге пик ветровой активности придется на вторую половину дня с 14:00 до позднего вечера.