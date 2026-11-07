Со сроком на выход

Как уточнили «Ъ-Кубань» в органах прокуратуры края, речь идет о событиях 2017 года, когда господин Ливада возглавлял компанию-застройщика ООО «Стройподряд» и входил в состав учредителей «Аякс-Стройинвест». Тогда эти девелоперы строили ЖК «Авиатор» на ул. Валерия Гассия и ЖК «Фрегат» на ул. Симферопольской. Чтобы рассчитаться с подрядчиком «Профит+», «Стройподряд» заключил с ним соглашение о зачете взаимных требований через предоставление тому права по ДДУ. Господин Ливада затем перевел обязательства по долгу с фирмы лично на себя. Однако в срок он их не выполнил, что и стало поводом к возбуждению в отношении него уголовного дела, пояснили в прокуратуре.