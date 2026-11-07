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Выпуск газеты №206«Ъ» Газета
Кубань-Черноморье

Со сроком на выход

Бывший учредитель аяксовских структур в Краснодаре осужден за мошенничество
Экс-учредитель риелторского агентства «Аякс-Риэлт» и участник аффилированных с агентством фирм Виктор Ливада осужден по мошеннической статье. Суды пришли к выводу о наличии криминального состава в его действиях, связанных с возвратом долга подрядчику. Суд первой инстанции приговорил бизнесмена к тюремному сроку, но апелляция смягчила наказание, заменив реальный срок на условный и выпустив его из-под стражи.

«Ъ-Кубань»

Бывший учредитель риелторского агентства ООО «Аякс-Риэлт» (к настоящему моменту ликвидировано), который также участвовал в управлении другими фирмами группы компаний, в том числе девелоперскими, получил приговор по статье о мошенничестве в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Апелляционное определение, в котором это сообщается, опубликовал Краснодарский краевой суд.

Группа компаний «Аякс-риэлт» появилась в Краснодаре в начале 90-х и являлась одним из лидеров рынка риэлтерских услуг Краснодара. Владельцами компании изначально были Виктор и Александр Кутченко, а также Виктор Ливада. Согласно данным информационно-правовой системы «СПАРК-Интерфакс», Виктор Ливада в разные годы владел долями в ряде входящих в группу фирм — ООО «Аякс-Краснодар», «Аякс-Недвижимость», «А-Девелопмент» и других. Параллельно господин Ливада возглавлял компанию-застройщика ООО «Стройподряд», имел долю в «Аякс-Стройинвесте». После проблем с девелоперскими проектам бизнес прошел реорганизацию, и сейчас агентство работает под юридическим лицом ООО «Аякс». Сам Виктор Ливада сегодня владеет ООО «Говорова-Сортс», зарегистрированным в Москве, которое занимается управлением недвижимостью.

Как следует из судебного акта, проблемы у Виктора Ливады возникли с компанией ООО «Профит+» по поводу задолженности в 3,5 млн руб. по договору долевого участия в строительстве квартиры (ДДУ) и уступки прав требования по нему.
Как уточнили «Ъ-Кубань» в органах прокуратуры края, речь идет о событиях 2017 года, когда господин Ливада возглавлял компанию-застройщика ООО «Стройподряд» и входил в состав учредителей «Аякс-Стройинвест». Тогда эти девелоперы строили ЖК «Авиатор» на ул. Валерия Гассия и ЖК «Фрегат» на ул. Симферопольской. Чтобы рассчитаться с подрядчиком «Профит+», «Стройподряд» заключил с ним соглашение о зачете взаимных требований через предоставление тому права по ДДУ. Господин Ливада затем перевел обязательства по долгу с фирмы лично на себя. Однако в срок он их не выполнил, что и стало поводом к возбуждению в отношении него уголовного дела, пояснили в прокуратуре.

ЖК «Фрегат» строился в Комсомольском микрорайоне с 2013 года, сдача дома в эксплуатацию была намечена на 2015 год. Однако власти отказались принимать объект из-за нарушения пятна застройки. В отношении застройщика неоднократно принимались меры, направленные на понуждение его и местных властей к устранению нарушений. В 2019 году объекта был сдан. Дом на Валерия Гассия, 2 также был проблемным, застройщик со своими обязательствами не справился. В 2019 году для него нашли инвестора, дом достроила компания «МВ Стил Юг», писали СМИ.

По первой инстанции уголовное дело рассмотрел Ленинский суд Краснодара, который в мае признал бизнесмена виновным в мошенничестве, приговорил к 1,5 годам колонии и определил в СИЗО. Гражданский иск подрядчика к нему о взыскании вреда в размере 3,5 млн руб. был удовлетворен.
Господин Ливада свою вину так и не признал. В апелляции его адвокат заявил о несогласии с приговором ввиду допущенных, по мнению стороны защиты, нарушений и несоответствия выводов суда фактическим обстоятельствам. Защита настаивала на том, что спорные отношения носят гражданско-правовой характер, а наказание является чрезмерно суровым.
В итоге Краснодарский краевой суд приговор господину Ливаде смягчил. Сохранив квалификацию его действий по мошеннической статье, он учел положительные характеристики бизнесмена, наличие у него государственных наград и «закрытие» финансового вопроса перед потерпевшим, пусть и не сразу, а уже после обвинительного приговора и помещения в СИЗО. Крайсуд постановил наказание в виде лишения свободы считать условным и освободил его из-под стражи.
Михаил Волкодав
Главное. «Ъ-Кубань»
Уголовные дела Краснодарского края и Адыгеи