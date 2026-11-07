Со сроком на выход
Группа компаний «Аякс-риэлт» появилась в Краснодаре в начале 90-х и являлась одним из лидеров рынка риэлтерских услуг Краснодара. Владельцами компании изначально были Виктор и Александр Кутченко, а также Виктор Ливада. Согласно данным информационно-правовой системы «СПАРК-Интерфакс», Виктор Ливада в разные годы владел долями в ряде входящих в группу фирм — ООО «Аякс-Краснодар», «Аякс-Недвижимость», «А-Девелопмент» и других. Параллельно господин Ливада возглавлял компанию-застройщика ООО «Стройподряд», имел долю в «Аякс-Стройинвесте». После проблем с девелоперскими проектам бизнес прошел реорганизацию, и сейчас агентство работает под юридическим лицом ООО «Аякс». Сам Виктор Ливада сегодня владеет ООО «Говорова-Сортс», зарегистрированным в Москве, которое занимается управлением недвижимостью.
ЖК «Фрегат» строился в Комсомольском микрорайоне с 2013 года, сдача дома в эксплуатацию была намечена на 2015 год. Однако власти отказались принимать объект из-за нарушения пятна застройки. В отношении застройщика неоднократно принимались меры, направленные на понуждение его и местных властей к устранению нарушений. В 2019 году объекта был сдан. Дом на Валерия Гассия, 2 также был проблемным, застройщик со своими обязательствами не справился. В 2019 году для него нашли инвестора, дом достроила компания «МВ Стил Юг», писали СМИ.