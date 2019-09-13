В Краснодаре ввели в эксплуатацию проблемный ЖК «Фрегат»

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В столице Кубани введен в эксплуатацию жилой комплекс «Фрегат». Многоэтажный дом по улице Симферопольской, 58/3 на 194 квартир строило ООО «Аякс-Стройинвест».

Как сообщили в краевой прокуратуре, в отношении застройщика неоднократно принимались меру превентивного характера, направленные на понуждение его и органов местного самоуправления к устранению допущенных при возведении объектов нарушений закона.

ЖК «Фрегат» строился в Комсомольском микрорайоне Краснодара с 2013 года, сдача дома в эксплуатацию была намечена на 2015 год. Однако городские власти отказали в сдаче объекта по причине того, что застройщик вышел «за пределы места допустимого размещения». В отношении застройщика была введена процедура наблюдения.

В марте текущего года ООО «Аякс Стройинвест» подало иск к департаменту архитектуры и градостроительства администрации Краснодара о признании незаконным отказа ведомства в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию жилого комплекса.

Дмитрий Михеенко