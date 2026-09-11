Хуситы прорубили окно к проливу

Отряды радикального движения «Ансар Аллах» 11 сентября установили полный контроль над западным побережьем Йемена и высадились на соседних островах. Это произошло на следующий день после того, как группировка взломала оборону сил центрального правительства Йемена в ключевых районах на побережье Баб-эль-Мандебского пролива. Саудовская Аравия, которая поддерживает центральные власти Йемена и использует Красное море как альтернативу заблокированному Ираном Ормузскому проливу, опасается новой морской блокады и просит помощи у администрации США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бойцы движения «Ансар Аллах» в столице Йемена Сане

Фото: AP Бойцы движения «Ансар Аллах» в столице Йемена Сане

Фото: AP

Хуситы 11 сентября взяли под свой контроль все западное побережье Йемена и расположенный в центре Баб-эль-Мандебского пролива остров Перим, сообщили эмиратскому изданию The National источники в центральном правительстве Йемена.

«Они забрали все,— цитирует The National своего собеседника, работающего в сфере безопасности.— Весь западный регион пал, и остров Перим тоже. Теперь все в их руках».

По словам второго источника The National, под натиском движения «Ансар Аллах» пал и другой стратегически важный остров в районе Баб-эль-Мандебского пролива — Зукар, находившийся под контролем правительственных сил Йемена. Тем самым группировка «Ансар Аллах» получила полный контроль над Баб-эль-Мандебским проливом.

Накануне, 10 сентября, хуситы выбили противника из прибрежного города Моха и захватили тамошний глубоководный порт. Это стало результатом массированного наступления, начатого неделю назад. Взятие города, который находится всего в 70–80 км к северу от Баб-эль-Мандебского пролива, обеспечило хуситам сухопутный и морской плацдарм для броска к проливу и высадке на находящиеся в проливе острова.

Глава Руководящего президентского совета (правительства) Йемена Рашад аль-Алими в тот же день экстренно обратился к международному сообществу с призывом о помощи.

Рашад аль-Алими предупредил, что хуситы намерены блокировать Баб-эль-Мандебский пролив по примеру того, как Иран в начале полномасштабной войны на Ближнем Востоке перекрыл Ормузский пролив.

«Нельзя допустить, чтобы Ормузский кризис повторился в Баб-эль-Мандебе,— заявил йеменский лидер, обвинив Тегеран в использовании хуситов для давления на страны региона.— Йемен не станет площадкой для геополитического шантажа в интересах Ирана… Это несет угрозу поставкам энергоносителей и продовольствия».

Международное судоходство немедленно отреагировало на эскалацию в Йемене. По данным мониторинговой платформы Kpler, транзит судов через Баб-эль-Мандебский пролив сократился уже во второй половине дня 10 сентября. В этот день, по этим подсчетам, по проливу прошли всего 6 торговых судов, в то время как днем ранее их было 30. А Саудовская Аравия, использовавшая Баб-эль-Мандебский пролив как альтернативу Ормузу, начала экстренно перенаправлять свои танкеры на другие маршруты, как только стало известно об обрушении фронта.

Суда, которые уже находились в Красном море или загружались в порту Янбу, были экстренно направлены на север, в сторону Египта.

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Хуситы утверждают, что международному судоходству ничего не угрожает. Официальный представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа пояснил в ходе своего выступления 11 сентября, что проход через Красное море безопасен для всех судов, за исключением саудовских. «Мы продолжаем придерживаться принципа "осада в ответ на осаду", нанося удары по силам саудовского агрессора»,— заявил представитель хуситов, потребовав от Эр-Рияда прекратить враждебные действия против движения «Ансар Аллах».

Иранские источники The National утверждают, что именно Тегеран потребовал от хуситов начать нынешнюю военную кампанию с целью оказать давление на Эр-Рияд. По этим данным, взамен мятежникам были обещаны поставки оружия, финансовая помощь и услуги иранских военных советников. Офицеры Корпуса стражей Исламской революции уже находятся в подконтрольных мятежникам районах, давая военному руководству хуситов советы относительно ведения боевых действий, утверждают собеседники The National.

По данным Axios, наследный принц и де-факто правитель Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд дважды звонил 10 сентября президенту Дональду Трампу с просьбой о помощи.

Как утверждают источники издания, кронпринц призывал Белый дом начать военную операцию против хуситов. Однако Вашингтон не поддержал эту идею. По словам источников Axios, администрация господина Трампа уверена в том, что ей необходимо сосредоточить все свои усилия на обеспечении безопасности Ормузского пролива, где американские ВМС проводят торговые суда через южный судоходный коридор. Тем не менее США нарастили обмен разведывательными данными с Эр-Риядом и оказали поддержку в наведении на цели, утверждают источники телеканала CNN.

У Дональда Трампа имеется неудачный опыт борьбы с хуситами. 15 марта 2025 года глава Белого дома отдал приказ о начале в Йемене массированной воздушной и морской наступательной операции «Лихой всадник», нацеленной на истощение военного потенциала движения «Ансар Аллах». Несмотря на продолжавшиеся несколько недель интенсивные удары со стороны Соединенных Штатов, хуситы сохранили не только свой боевой потенциал, но и места кустарного производства оружия и боеприпасов. Операция была завершена уже 6 мая 2025 года, после того как администрация президента США при посредничестве Омана достигла с хуситами договоренности о прекращения огня. Эту паузу те использовали для пополнения арсеналов.

Специальный посланник генерального секретаря ООН по Йемену Ханс Грундберг, выступая вечером 10 сентября перед Советом Безопасности, констатировал, что текущая ситуация в Йемене положила конец четырехлетнему перемирию, установленному в 2022 году, и предупредил, что она может угрожать и другим регионам. «Перед международным сообществом стоит вопрос уже не о том, возобновится ли война в Йемене, а о том, как справиться с новым, более опасным этапом (гражданского конфликта.— “Ъ”), последствия которого, если их не остановить, выйдут за пределы йеменских границ»,— заявил спецпосланник.

Нил Кербелов