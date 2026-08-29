Чистая прибыль «Роснефти» за шесть месяцев сократилась почти на 20%

Чистая прибыль «Роснефти» (MOEX: ROSN) по итогам первого полугодия 2026 года по МСФО составила 200 млрд руб. Год к году показатель сократился на 18,4%.

«Снижение прибыли обусловлено рядом неденежных и разовых факторов, включая курсовые разницы и обесценение активов»,— указано в пресс-релизе компании.

Капитальные затраты нефтегазовой компании за шесть месяцев увеличились на 11,6%, до 858 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 23%, до 1,296 трлн руб.

Объем переработки нефти сократился с 38,7 млн т в первом полугодии 2025 года до 35,5 млн т в первом полугодии 2026-го (-9%). В «Роснефти» снижение объемов переработки объяснили проведением ремонтно-восстановительных работ на НПЗ и логистическими ограничениями.