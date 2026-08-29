Чистая прибыль «Роснефти» за шесть месяцев сократилась почти на 20%
Чистая прибыль «Роснефти» по МСФО в первом полугодии сократилась на 18,4%
Чистая прибыль «Роснефти» (MOEX: ROSN) по итогам первого полугодия 2026 года по МСФО составила 200 млрд руб. Год к году показатель сократился на 18,4%.
«Снижение прибыли обусловлено рядом неденежных и разовых факторов, включая курсовые разницы и обесценение активов»,— указано в пресс-релизе компании.
Капитальные затраты нефтегазовой компании за шесть месяцев увеличились на 11,6%, до 858 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 23%, до 1,296 трлн руб.
Объем переработки нефти сократился с 38,7 млн т в первом полугодии 2025 года до 35,5 млн т в первом полугодии 2026-го (-9%). В «Роснефти» снижение объемов переработки объяснили проведением ремонтно-восстановительных работ на НПЗ и логистическими ограничениями.
В первом квартале 2026 года чистая прибыль «Роснефти» составила 115 млрд руб. В 2025 году чистая прибыль компании по МСФО снизилась на 73% и составила 293 млрд руб., что объяснялось высоким уровнем ключевой ставки ЦБ, ростом ставки налога на прибыль, неденежными и разовыми факторами.
Другие крупные российские компании также сообщали о снижении прибыли в первом полугодии 2026 года: чистая прибыль «Транснефти» по МСФО сократилась на 3,3% до 148,3 млрд руб., а чистая прибыль АО «Роснано» по РСБУ уменьшилась почти в 12 раз, до 71,7 млн руб. Исключением стала «Русснефть», которая в первом полугодии 2026 года получила чистую прибыль по РСБУ в размере 12,68 млрд руб., выйдя из убытка 2025 года.