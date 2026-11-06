Место пусто не бывает
Предприниматели Ульяновска требуют отменить постановление мэрии
Ульяновские предприниматели в правовом поле пытаются бороться с новыми требованиями к размещению нестационарных торговых объектов. Они требуют в суде признать постановление администрации города «дискриминирующим». Позицию истцов поддерживает и прокуратура, указывающая местным властям на то, что изменение схемы размещения киосков не может служить основанием для пересмотра действующих договоров. Ответчик отрицает доводы торговцев, а уполномоченный по правам предпринимателей готовится детально ознакомиться с ними.
В Ленинском районном суде Ульяновска состоялось первое заседание по иску индивидуального предпринимателя Анастасии Ириной к администрации города о признании недействующим постановления о порядке размещения нестационарных торговых объектов (НТО) на территории областного центра.
В своем иске Анастасия Ирина отмечает, что внесенные в феврале этого года изменения в порядок размещения НТО ухудшили положение владельцев таких объектов. Из-за этих условий с 2025 года она сама до сих пор не может продлить договор по одному из своих объектов. В частности, в новых правилах установлена норма о предоставлении участка под киоск только по итогам аукциона. По окончания срока договора участок теперь переводится в режим торгов, а прежнему владельцу предоставляется преимущественное право получения участка, но уже по той цене, которую дал победитель аукциона. То есть, указывается в иске, владельца торгового объекта «вынуждают участвовать в торгах за право продолжения деятельности на том же месте, а при проигрыше он лишается бизнеса, вложений и наработанной клиентской базы». Истец назвала такую норму «имитацией преимущественного права» и «дискриминацией» и указала, что она противоречит Федеральному закону 381-ФЗ о государственном регулировании торговой деятельности, запрещающему органам МСУ создавать дискриминационные условия. Кроме того, отмечает истец, в этом же законе указано, что внесение изменений в схему расположения НТО не может относиться к тем объектам, договоры с которыми были заключены ранее.
Анастасия Ирина указала, что дискриминирующими условиями можно считать также новые основания для одностороннего расторжения договора, без детальных критериев их применения, что создает возможность их неоднозначного толкования и необоснованные риски для добросовестных владельцев НТО.
К тому же, отметила истец, изменениями сокращены с 10 до 7 лет сроки размещения НТО, изменен порядок определения платы за размещение киосков, отменено право владельцев на заключение прямого договора. Все это, по мнению Анастасии Ириной, ведет к существенному ухудшению условий предпринимательской деятельности, в то время как Конституционный суд РФ подтвердил недопустимость ухудшения положения хозяйствующих субъектов актами, изменяющими ранее существовавшие условия деятельности.
Предприниматель считает, что, если бы местными властями обязательная процедура проведения оценки регулирующего воздействия (ОРВ) была проведена не формально, всех этих несоответствий федеральному законодательству могло и не быть. Однако, отмечается в иске, при проведении ОРВ в сводном отчете отсутствовали формулировка проблемы, анализ опыта других регионов и муниципалитетов, анализ рисков и оценка расходов предпринимателей и не рассматривались альтернативные варианты регулирования. Кроме того, отсутствовало уведомление о подготовке проекта постановления, а предпринимательское сообщество о нем не извещалось.
В беседе с «Ъ-Волга» Анастасия Ирина пояснила, что фактически она подавала иск от имени предпринимательского сообщества — владельцев НТО, которые до этого уже неоднократно обращались в различные инстанции с просьбой проверить законность постановления администрации города, но действенной реакции не получили и были вынуждены обратиться в суд. Сейчас, по ее словам, от инициативной группы предпринимателей готовится еще один иск — о законности приказа регионального минэкономразвития от 25 ноября 2025 года, которым вводился единый порядок по правилам размещения НТО, где и оговаривалась норма, что размещение НТО осуществляется в соответствии со схемой, утвержденной органами МСУ по итогам конкурентных процедур.
По мнению госпожи Ириной, фактически постановление мэрии направлено «не на урегулирование отношений, а на изъятие земель и расторжение договоров, потому что, согласно новым требованиям, найти возможность для расторжения договора теперь совсем нетрудно, указав пару раз на какое-то нарушение».
Стоит заметить, что в августе прошлого года, когда только готовился приказ регионального минэкономразвития о едином порядке подготовки схем размещения НТО, прошла первая волна недовольства. Тогда предприниматели региона сообщили об этом в коллективном обращении к президенту России Владимиру Путину (всего — около 900 подписей). Год назад, направляя свои замечания в региональное минэкономразвития, торговцы отмечали, что в связи с введением конкурентных процедур они могут лишиться своих объектов, поскольку всегда может найтись более крупный предприниматель, желающий захватить рынок. Однако в ноябре все же приказ был подписан.
В администрации города на запрос «Ъ-Волга» ответили, что с доводами истца не согласны, но подробно излагать свою позицию пока не намерены.
Ранее, как стало известно «Ъ-Волга», прокуратура Ленинского района Ульяновска уже направляла в мэрию протест, отмечая, что внесение изменений в схему НТО «не может служить основанием для пересмотра мест размещения НТО, имеющих действующие договоры аренды».
Уполномоченный по правам предпринимателей Екатерина Толчина заявила, что пока не знакома с требованиями предпринимателей, но намерена детально ознакомиться с ними.
Министр экономического развития региона Николай Зонтов в беседе с «Ъ-Волга» отметил, что «вся принятая на региональном уровне нормативно-правовая база полностью соответствует федеральному законодательству, и органы МСУ, исполняющие эти рекомендации, действуют верно». Он пояснил, что «конкурентные процедуры необходимы для обеспечения прозрачности и исключения коррупциогенных факторов, а тем, кто имеет такой объект с закончившимся сроком, дается преимущественное право заключить договор на новый срок, но по цене победителя аукциона». Кроме того, заметил министр, предпринимателям дается право продлить договор без торгов сроком на один год, но затем все равно придется участвовать в аукционе.
Почетный адвокат РФ Людмила Мороз считает, что в части признания незаконным пункта об обязательных торгах, если речь идет о земельных участках, шансы у истца невелики, поскольку Земельный кодекс однозначно требует проведения только конкурентных процедур.
Независимый юрист Константин Толкачев считает, что есть нестыковки и пробелы в федеральном законодательстве и региональной нормативной базе, которые в конечном итоге приводят к новым конфликтным ситуациям и ухудшению положения предпринимателей.