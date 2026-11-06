Место пусто не бывает

В своем иске Анастасия Ирина отмечает, что внесенные в феврале этого года изменения в порядок размещения НТО ухудшили положение владельцев таких объектов. Из-за этих условий с 2025 года она сама до сих пор не может продлить договор по одному из своих объектов. В частности, в новых правилах установлена норма о предоставлении участка под киоск только по итогам аукциона. По окончания срока договора участок теперь переводится в режим торгов, а прежнему владельцу предоставляется преимущественное право получения участка, но уже по той цене, которую дал победитель аукциона. То есть, указывается в иске, владельца торгового объекта «вынуждают участвовать в торгах за право продолжения деятельности на том же месте, а при проигрыше он лишается бизнеса, вложений и наработанной клиентской базы». Истец назвала такую норму «имитацией преимущественного права» и «дискриминацией» и указала, что она противоречит Федеральному закону 381-ФЗ о государственном регулировании торговой деятельности, запрещающему органам МСУ создавать дискриминационные условия. Кроме того, отмечает истец, в этом же законе указано, что внесение изменений в схему расположения НТО не может относиться к тем объектам, договоры с которыми были заключены ранее.